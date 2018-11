A pálya és a bíró is a Vidit hátráltatta Vinícius szerint

Ahogyan arról beszámoltunk, a Vidi 2-0-ra kikapott a BATE Boriszov vendégeként csütörtök este az Európa Liga L csoportjának ötödik mérkőzésén.

Vérszegény volt a Vidi, simán kikapott Boriszovban Egy győzelemmel szinte biztosan továbbjutott volna csoportjából a Vidi, ehelyett kezdődhet a számolgatás.

Mérkőzés után sikerült megszólaltatni a magyarok hátvédjét, Paulo Viníciust, aki elmondta, hogy a fagyott talaj miatt folyton elestek társaival.

Katasztrofális volt a pálya, ezt nem igazán tudtuk kezelni. Iszonyú gyors volt a pálya, gyakorlatilag fagyott volt, nem tudtunk megmaradni rajta. Állandóan elcsúsztunk, elesünk, borzalmas volt.

– mondta a magyar hátvéd.

Ezen kívül szóba került azért az ellenfél is, akiről elmondta, a PAOK technikás játékosaival ellentétben a BATE sokkal több párharccal játszik, a fizikai kontaktuson több a hangsúly. A vereséget is ennek, illetve a spanyol játékvezető intézkedéseinek tudja be.

Nagyon sok a testi kontaktus és a párviadal az ilyen mérkőzéseken. Úgy gondolom, hogy a játékvezető bizonyos esetekben néhány jobb ítéletet is hozhatott volna. Én is ütést kaptam az arcomra, tehát jobban is ítélhetett volna, de most már véget ért a mérkőzés, már semmit sem tehetünk.

A Vidi az utolsó csoportkörben a Chelsea ellen játszik majd, több pontot kell majd szereznie, mint a BATE-nak a PAOK ellen.

Európa Liga, L csoport, 5. forduló: BATE Boriszov – Vidi 2-0 (1-0)

Boriszov, Boriszov Aréna, 5000 néző

v.: Carlos del Cerro (spanyol)

BATE: Scsarbicki – Riosz, Volkov, Filipenko (Poljakov 46.), A. Filipovics – Baga, Dragun, Ivanics – A. Hleb (Szkavish 64.), Szignjevics, Sztaszevics.

Vidi: Kovácsik – Fiola, Juhász, Vinícius, Stopira – Nego (Kovács 67.), A. Hadzic, Pátkai (Hodzic 64.), Milanov – Huszti (Nikolov 74.), M. Scsepovics.

gól: Szignjevics 23., Ivanics 85.

sárga lap: Filipenko 39., Hleb 49., Szignjevics 65. ill. Vinícius 76. Az állás: 1. (és továbbjutott) Chelsea 15 pont,

2. BATE Boriszov 6,

3. Vidi FC 6,

4. PAOK 3.

