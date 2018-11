Úgy kellett a Valenciának ez a győzelem a BL-ben, mint egy falat kenyér

Ez a Valencia, amelyet a mostani szezonban láttunk nem igazán hasonlít arra, amelyet mondjuk egy éve csodáltunk. A bajnokságban csak a tizenötödikek, a Bajnokok Ligájában pedig úgy ment le a csoportkör első fele, hogy nem nyertek: kikaptak a Juventustól, ikszeltek a Manchester Uniteddel és a Young Boysszal.

Most némi friss levegőhöz jutott a csapat, ugyanis sikerült a svájciakat legyőzni hazai pályán, Santi Mina volt a meccs embere, aki az első félidőben két gólt is szerzett, illetve az a Soler, aki két gólpassz után az 56. percben maga is betalált. A Valencia ezzel a győzelemmel alighanem legalább a csoportja harmadik helyén végez, most ugyanis négy pont az előny a Young Boysszal szemben és a svájciak még játszanak a United, Juventus kettőssel.

Egy azonnali piros is volt a meccsen, Sanogo kapta a vendégektől azért, mert lerúgta az ellenfelét:

Az AS Roma is fontos győzelmet aratott, Oroszországban ráadásul, a CSZKA Moszkva ellen, ahol a címvédő Real Madrid például kikapott. Az olaszok ezzel vezetik a G csoportot, igaz, a Plzent fogadó Real visszaelőzheti őket az este végére.

Eredmények – Bajnokok Ligája, 4. forduló G csoport: CSZKA Moszkva (orosz) – AS Roma (olasz) 1-2 (0-1)

Gólszerzők: Sigurdsson (50.) illetve Manolas (4.), Pellegrini (59.)

Piros lap: Magnusson (56.) H csoport: Valencia (spanyol) – Young Boys (svájci) 3-1 (2-1)

Gólszerzők: Mina (14., 42.), Soler (56.) illetve Assale (37.)

Piros lap: Sanogo (77.)

Nyitókép: JOSE JORDAN / AFP