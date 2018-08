Német Kupa: Szalaiék kiütéssel mentek tovább, kiesett a címvédő Frankfurt

A Bayern München csak kínkeservesen jutott túl negyedosztályú ellenfelén. Eredmények.

Németországban a bajnoki szezon kezdete előtt rendre kupafordulót rendeznek, így történt ez most is. Szombaton a Szalai Ádámot kezdőként bevető Hoffenheim is pályára lépett, amely a harmadosztályú Kaiserslautern otthonába utazott és aratott kiütéses, 6-1-es győzelmet. A magyar csatár végigjátszotta a mérkőzést, és bár volt nagy helyzete, gólt nem szerzett.

A címvédő Frankfurt a negyedosztályú Ulm vendége volt és nagy meglepetésre hátrányba került a 48- percben. A hazaiak a 78. percben megduplázták az előnyüket, és ugyan szépítettek a vendégek, későn jött a gól, 2-1 lett a vége,

meg is van a sorozat legnagyobb meglepetése.

Az előző szezonban döntős, Szuperkupa-győztes Bayernnek is negyedosztályú ellenfele volt, a müncheni keret összértéke 518-szorosa az SV Drochtersen/Asselének. És mindezek ellenére a hazaiak csak 1-0-ra kaptak ki, a győztes gólt ráadásul csak a 82. percben tudta megszerezni a Bayern, Lewandowski talált be.

Eredmények – Német Kupa, 1. forduló Kaiserslautern (III) – Hoffenheim 1-6 (1-3) Ulm (IV) – Eintracht Frankfurt 2-1 (0-0) Drochtersen (IV) – Bayern München 0-1 (0-0)

Nyitókép: HELGE PRANG / GES-Sportfoto