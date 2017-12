Lukakut hordágyon vitték le, Pogba elvette csapattársa gólját

A Manchester United hazai pályán gól nélküli döntetlent játszott a Southampton csapatával az angol labdarúgó-bajnokság 21. fordulójának szombati játéknapján.

A házigazdák csatára, Romelu Lukaku a tizedik percben összefejelt ellenfelével, Wesley Hoedttal. A belga játékost négy perccel később oxigénmaszkkal az arcán, hordágyon vittek le a pályáról, de kórházba szerencsére nem kellett szállítani.

Not sure what happened to lukaku here. Maybe it’s a bad angle pic.twitter.com/PxKbrGbSnf

Az első félidőben a vendégek védője, Maja Josida kézzel ért a labdába a 16-oson belül, de Craig Pawson bíró nem ítélt büntetőt, José Mourinho, a MU edzője fel is hánytorgatta az esetet a lefújás után.

Mourinho azért is morcos lehetett, mert a 81. percben egy szabadrúgást követően Nemanja Matic hat méterről kapura lőtt, de mivel a gólvonal előtt a francia Paul Pogba feleslegesen beleért a labdába, a játékvezető les miatt érvénytelenítette a találatot.

Man Utd goal called back for offside. Would have gone in even if Pogba didn’t touch it pic.twitter.com/ToKKWEh3IM

— Terje (@ArsenalTerje) 2017. december 30.