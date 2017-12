Leekens: Márciusban és júniusban is két-két mérkőzést játszunk

„Nikolics a Bayern Münchenben is megállná a helyét”

Karácsony előtt a Digi Sportnak is megszólalt Georges Leekens, a magyar válogatott szövetségi kapitánya. A belga szakember a 24.hu-nak is nyilatkozott, azóta viszont kiderült, hogy mikor mutatkozik be a csapat kispadján.

Leekens: A magyarok büszkék lehetnek, hogy a politika a sport mellé állt Az új magyar szövetségi kapitányt lenyűgözte Budapest, örül, hogy végre nem kell a háta mögé néznie. Olyan csapatot akar, amely a pályán elrejti gyengeségeit és kivívja az ellenfelek elismerését.

Az európai szövetség január 24-én készíti el a Nemzetek Ligája csoportbeosztását. A magyar csapat a C-osztályban szerepel, a sorozat szeptemberben rajtol, „addig, márciusban és júniusban is két-két mérkőzést játszunk”, mondta a kapitány.

Remélem, sikerül egy 25-30 fős magot összeszedni, amelynek tagjai versenyhelyzetet teremtenek egymás számára. (…) Nem egy vagy tizenegy jó zenész lennénk, hanem egy zenekar. Attól még nem mi volnánk a legjobb zenészek, de nagyon szép zenét játszanánk. Ezzel a muzsikával pedig elégedett lenne minden szurkoló

– jelentette ki Leekens.

A válogatott szurkolóiról megjegyezte, nem rosszak, csak túlzottan szenvedélyesek, megőrülnek a labdarúgásért, és most csalódottak. A szövetségi kapitány elárulta, hogy az ideje nagyobb részét Magyarországon tölti, a közelmúltban sok hazai edzővel beszélt, de a külföldön játszó labdarúgók közül még nem látott túl sokat élőben.

Itt viszont nagyon meglepett, mennyire agresszívan játsszák a játékot, és hogy mennyire előtérbe helyezik az eredményességet. A játékvezetőkkel is túlságosan sokat foglalkoznak, ez felesleges energiapazarlás

– mondta.

Leekens az interjúban arról is beszélt, hogy azokra a játékosokra nem tart igényt, akik nem szeretnének válogatottak lenni, mert úgy érzik, nem tudnak áldozatot hozni a nemzeti csapatért.