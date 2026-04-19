Már az első félidőben eldöntötte a kupadöntőt a Veszprém

A Veszprém 1986 óta minden fináléban ott voltak és 32. alkalommal nyertek. A kétszeres kupagyőztes Tatabánya 1989 után játszott ismét döntőt.

A bajnoki tabellát százszázalékos mérleggel vezető Veszprém keretéből Luka Cindric, a tatabányaiak közül Terjék Roland, Josip Sarac és Temesvári Gábor hiányzott.

A veszprémiek a Szegedet, a rivális pedig a NEKA-t győzte le szombaton, de mindkét továbbjutó csak a második félidőben tudott először vezetni az elődöntőben. A döntő két résztvevője legutóbb március 14-én találkozott egymással Tatabányán, ahol csak két góllal nyert a bajnoki címvédő.

Az első három gólt a Veszprém szerezte, a Tatabánya több mint öt percig nem talált be, utána viszont Andó Arián védéseire alapozva Éles Benedek három találatával egyenlített, sőt a 11. percben már vezetett is – igaz, mint később kiderült, a meccs során utoljára. A Veszprém kiválóan védekezett, Mikael Appelgren pedig remekül védett, így a csapat támadójátéka is hatékonyabb volt.

Az esélyesebb veszprémiek 8-8 után egy 7-1-es sorozattal már a szünet előtt eldöntötték a finálét és az első félidőt követően 15-10-es előnyben voltak.

A második felvonásból csupán másfél perc telt el, amikor Tóth Edmond tatabányai vezetőedző időt kért, mert az ellenfél két gyors góllal folytatta a találkozót. Az Andó helyére beállt Székely Márton három védéssel mutatkozott be a kapuban, ennek ellenére csapata csakhamar kilencgólos hátrányba került. A 49. percben volt először tíz közte, és egy újabb 4-0-s széria végén már 30-18 állt az eredményjelzőn.

A jelentős különbségre jellemző, hogy a két csapat játékosai az utolsó negyven másodpercben már nem törekedtek a gólszerzésre, inkább összeölelkeztek és kölcsönösen gratuláltak egymásnak.

A mezőny legjobb játékosának megválasztott Mikael Appelgren 16 védéssel, 43 százalékos hatékonysággal járult hozzá a sikerhez. A túloldalon Székely Márton öt, Andó Arián négy védéssel zárt.

A Szegedé a bronzérem

A Szeged nyerte a bronzérmet a férfi kézilabda Magyar Kupában, mivel 34-26-ra legyőzte a NEKA-t.

A 14. percig tudta tartani a lépést Bajnokok Ligája-negyeddöntős ellenfelével a Nemzeti Kézilabda Akadémia csapata. Akkor 6-5 volt az állás, ám onnantól kezdve a csongrádiak és 3-0-s és egy 7-1-es sorozattal már a szünet előtt eldöntötték a meccset. A szünetben úgy vezetett 16-9-re a Szeged, hogy mindössze négy lövést rontott. Egy újabb 4-0-s szériát követően a 47. percben volt először tíz gól a különbség a csapatok között, de a NEKA fiataljai nem adták fel, és egy 4-1-es, majd egy 3-0-s sorozattal a hajrában jelentősen csökkentették hátrányukat. A Szeged csupán hét lövést rontott az egész találkozón.

Magyar Kupa, döntő One Veszprém HC-MOL Tatabánya KC 34-22 (15-10) gólszerzők: Elísson 8, Martinovic 6, Marguc, Hesam 5-5, Dodic 3, Adel, Lenne 2-2, Pechmalbec, Ali Zein, el-Dera 1-1, illetve Éles 5, Plaza Jiménez 3, Grigoras, Papp T., Rodríguez, Zsitnyikov 2-2, Krakovszki B., Vajda, Taleszki, Sztraka, Mosindi, Damatrin 1-1 lövések/gólok: 48/34, illetve 41/22 gólok hétméteresből: 5/4, illetve 4/4 kiállítások: 4, illetve 14 perc a 3. helyért: OTP Bank-Pick Szeged – NEKA 34-26 (16-9)