A Fradinak bombaüzlet, Tóth Alexnek élete lehetősége ez az átigazolás – az NB I-ben viszont abszurd utórezgései lehetnek

Tóth Alex, miután 2026 januárjában aláírt az angol élvonalban szereplő Bournemouth csapatához.
AFC Bournemouth/AFC Bournemouth via Getty Images
Tóth Alex új csapata mezével. 2031 nyaráig írt alá.
admin Marosi Gergely
2026. 01. 21. 21:01
Fél éven belül a második fiatal magyar labdarúgó szerződik NB I-es klubtól az angol Premier League-be: a nyáron Pécsi Ármin igazolt a Puskás Akadémiától a Liverpoolba, 2026 januárjában pedig a Ferencváros ligarekordot jelentő átigazolási díjért adta el Tóth Alex játékjogát a Bournemouthnak. A fiatal játékosokat közismerten jól fejlesztő Bournemouth a hírek szerint 12 millió eurót tett le a magyar válogatott középpályásért (ez még 3 millióval emelkedhet a teljesítményfüggő bónuszok miatt), így az egyértelmű, hogy az FTC bombaüzletet kötött. Az is evidens, hogy miért lehetett megszerzésre érdemes opció Tóth Alex egy PL-középcsapatnak, ugyanakkor a transzfernek a magyar bajnokság szabályozása következtében abszurd következményei lehetnek. Amiről persze a legkevésbé a játékos tehet…

Ha egy 20 esztendős, saját nevelésű játékosra a Premier League egyik megbecsült középcsapata – egyben egyik legjobb fejlesztőklubja –, a Bournemouth tesz rekordajánlatot, azt nehéz visszautasítani. A Ferencváros nem is tette: belement Tóth Alex téli eladásába, így Varga Barnabás után második válogatott játékosának int búcsút a télen. A játékos fejlődését szem előtt tartva értelmetlen lett volna a marasztalás – a vezetőedző Robbie Keane is célzott erre –, ugyanakkor a Fradi szakmai stábjának főhet a feje az NB I-es ajánlások és szabályozások miatt.

A cikk tartalmából

Cikkünkből kiderül még,

  • mi alapján győzhette meg Tóth Alex a Bournemoutht,
  • mi okozhatja a legnagyobb kétséget vele szemben,
  • miben van igaza a káromkodva értékelő Robbie Keane-nek,
  • az MLSZ ösztönzője hogyan teremt furcsa helyzetet minden jó szándéka ellenére.
