A Fradinak bombaüzlet, Tóth Alexnek élete lehetősége ez az átigazolás – az NB I-ben viszont abszurd utórezgései lehetnek

Ha egy 20 esztendős, saját nevelésű játékosra a Premier League egyik megbecsült középcsapata – egyben egyik legjobb fejlesztőklubja –, a Bournemouth tesz rekordajánlatot, azt nehéz visszautasítani. A Ferencváros nem is tette: belement Tóth Alex téli eladásába, így Varga Barnabás után második válogatott játékosának int búcsút a télen. A játékos fejlődését szem előtt tartva értelmetlen lett volna a marasztalás – a vezetőedző Robbie Keane is célzott erre –, ugyanakkor a Fradi szakmai stábjának főhet a feje az NB I-es ajánlások és szabályozások miatt.
A cikk tartalmából
Cikkünkből kiderül még,
- mi alapján győzhette meg Tóth Alex a Bournemoutht,
- mi okozhatja a legnagyobb kétséget vele szemben,
- miben van igaza a káromkodva értékelő Robbie Keane-nek,
- az MLSZ ösztönzője hogyan teremt furcsa helyzetet minden jó szándéka ellenére.
