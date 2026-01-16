„Higgyetek magatokban, higgyetek a testvéreitekben” – még az Eb előtt megsérült a Győr balátlövője

A montenegrói szövetség pénteken közölte, hogy a tapasztalt átlövő a csütörtöki edzésen megsérült, és már vissza is tért hazájába. Az MRI-vizsgálat fáradásos lábtörést állapított meg, Bozovicnak a jelenlegi becslések szerint hat-nyolc hetet kell kihagynia.

„Egy ideje már zavart a lábsérülés, és ez az érzés a Bosznia-Hercegovina elleni felkészülési mérkőzések után felerősödött. Úgy döntöttünk, hogy utánajárunk, mi a baj, és kiderült, hasonló sérülésről van szó, mint amit a 2016-os lengyelországi bajnokság előtt szenvedtem.

Bizonyos szempontból jól reagáltunk, időben abbahagytam a játékot, így most nem 3-4 hónapos, hanem 4-6 hetes szünet lesz csak

– nyilatkozta kicsit optimistábban Bozovic.

A 31 éves balátlövő azt mondta, 2014 óta tagja a válogatottnak, de olyan légkört és kölcsönös tiszteletet, ami most jellemző a csapatra, még soha sem látott.

Biztos vagyok benne, hogy ez lesz eddig a legjobb teljesítményünk az Európa-bajnokságon. Higgyetek magatokban, higgyetek a testvéreitekben, akik mellettetek állnak, és higgyetek a sikerben, mert ezúttal mindenünk megvan ahhoz, hogy sikerüljön. Sajnálom, hogy nem leszek ott, hogy segítsek. Sok szerencsét, testvérek!

– üzente.

Montenegró csapata pénteken Szlovéniával kezdett, és óriási csatában végül egy góllal, 41-40-re alulmaradt.

Vasárnap a Feröer-szigetekkel, kedden pedig Svájccal találkozik a csoportkörben a norvégiai Fornebuban. A középdöntőbe az első két helyezett jut.