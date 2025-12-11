sportkézilabdamomir ilichsg wetzlar
Momir Ilic csapata olyan lejtmenetben van, hogy inkább lemondott

2025. 12. 11. 15:32
Tom Weller / dpa Picture-Alliance via AFP

Momir Ilic lemondott a HSG Wetzlar edzői posztjáról, közölte a kézilabdacsapat hivatalos honlapja.

A Veszprém korábbi edzője nyártól vette át a csapatot, de pocsék eredménysort produkált: a Bundesligában úgy áll öt ponttal utolsó előtti helyen, hogy legutóbbi 11 mérkőzésén kikapott.

„Rövid idő alatt nagyon megszerettem a klubot és az itteni embereke, ezért nagyon sajnálom, hogy így alakult. Ugyanakkor felelősséget vállalok ebben a nehéz helyzetben. A csapatnak új impulzusra van szüksége” – búcsúzott Ilic.

A közlemény kitért rá, hogy Vladan Jordovic segédedző is távozik a HSG-től.

