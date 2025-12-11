Momir Ilic csapata olyan lejtmenetben van, hogy inkább lemondott

Momir Ilic lemondott a HSG Wetzlar edzői posztjáról, közölte a kézilabdacsapat hivatalos honlapja.
A Veszprém korábbi edzője nyártól vette át a csapatot, de pocsék eredménysort produkált: a Bundesligában úgy áll öt ponttal utolsó előtti helyen, hogy legutóbbi 11 mérkőzésén kikapott.
„Rövid idő alatt nagyon megszerettem a klubot és az itteni embereke, ezért nagyon sajnálom, hogy így alakult. Ugyanakkor felelősséget vállalok ebben a nehéz helyzetben. A csapatnak új impulzusra van szüksége” – búcsúzott Ilic.
A közlemény kitért rá, hogy Vladan Jordovic segédedző is távozik a HSG-től.
Kapcsolódó
Realitás vagy elcsalt vébé? – tizenkét éve nem látott magasságba jutott a női kéziválogatott, mégis maradt hiányérzetünk
Lelkes, küzdő, harcos és szerethető kézicsapatunk van. Ennyi, de ez nem kevés.