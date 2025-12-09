Még a megszállott focirajongókat is próbára teszi majd a brutálisan hosszú vb

Erősen megkérdőjelezhető, hogy a világnak szüksége volt-e a 48 csapatos labdarúgó-világbajnokságra és a Village People YMCA-jére táncikáló Donald Trumpra, de mindkettőt megkaptuk. A pénteken megtartott, igen hosszú sorsolási ceremónia után szombaton a pontos meccsidőpontokat és -helyszíneket is megtudhattuk, most már „csak” az európai és az interkontinentális pótselejtezőket kell lebonyolítani ahhoz, hogy minden a helyére kerüljön. Az utolsó kvalifikációs mérkőzéseket március 26–31. között játsszák.

Az nézőpont- és ízlésfüggő, hogy a pénteki ceremóniát az ember „cringefesztiválnak”, „étvágygerjesztőnek” vagy „nagynak és hetykének” látta, és most csak a sorsolással foglalkozó Athletic-cikkekből idéztünk.

Van, aki legszívesebben a monitor mellé rókázott volna,

van, akit a hideg is kirázott a Trumpnak smúzoló és FIFA-békedíjat átnyújtó Gianni Infantinótól, van, akinek tetszett a műsor, van, aki szükségtelenül elnyújtottnak vélte, és van, aki úgy gondolta, elég lett volna megkapni a végeredményt – azaz a kisorsolt csapatok csoportbeosztását.

Van, aki a szívét fájdította azzal, hogy böngészte, hová kerülhetett volna a selejtezőcsoport és a playoff sikeres megvívásával a magyar válogatott (a Mexikó–Dél-Afrika meccsel a tornát nyitó A jelű kvartettbe), van, aki halálcsoportot keresett, az viszont már nem biztos, hogy talált. Folytassuk innen!

Your 🌎 FIFA World Cup 26 groups. pic.twitter.com/m5hs3U1cF2 — Football Meets Data (@fmeetsdata) December 5, 2025

Halálos hosszúság