Még a megszállott focirajongókat is próbára teszi majd a brutálisan hosszú vb

AFP és Getty Images
admin Marosi Gergely
2025. 12. 09. 21:00
AFP és Getty Images
A Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) két nap alatt véglegesítette a 2026-os világbajnokság csoportbeosztását és pontos menetrendjét. Minden idők legnagyobb vb-je irdatlan mennyiségű meccset, rengeteg különböző kezdési időpontot és részben megváltozott szabályokat kínál – de, hogy mennyire lesz érdekes a 48 csapatosra bővített torna csoportköre, az rejtély.

Erősen megkérdőjelezhető, hogy a világnak szüksége volt-e a 48 csapatos labdarúgó-világbajnokságra és a Village People YMCA-jére táncikáló Donald Trumpra, de mindkettőt megkaptuk. A pénteken megtartott, igen hosszú sorsolási ceremónia után szombaton a pontos meccsidőpontokat és -helyszíneket is megtudhattuk, most már „csak” az európai és az interkontinentális pótselejtezőket kell lebonyolítani ahhoz, hogy minden a helyére kerüljön. Az utolsó kvalifikációs mérkőzéseket március 26–31. között játsszák.

Az nézőpont- és ízlésfüggő, hogy a pénteki ceremóniát az ember „cringefesztiválnak”, „étvágygerjesztőnek” vagy „nagynak és hetykének” látta, és most csak a sorsolással foglalkozó Athletic-cikkekből idéztünk.

Donald Trump amerikai elnök táncol Village People-re a 2026-os FIFA világbajnokság hivatalos sorsolásán 2025. december 5-én Washingtonban.
Hector Vivas – FIFA/FIFA via Getty Images

Van, aki legszívesebben a monitor mellé rókázott volna,

van, akit a hideg is kirázott a Trumpnak smúzoló és FIFA-békedíjat átnyújtó Gianni Infantinótól, van, akinek tetszett a műsor, van, aki szükségtelenül elnyújtottnak vélte, és van, aki úgy gondolta, elég lett volna megkapni a végeredményt – azaz a kisorsolt csapatok csoportbeosztását.

Van, aki a szívét fájdította azzal, hogy böngészte, hová kerülhetett volna a selejtezőcsoport és a playoff sikeres megvívásával a magyar válogatott (a Mexikó–Dél-Afrika meccsel a tornát nyitó A jelű kvartettbe), van, aki halálcsoportot keresett, az viszont már nem biztos, hogy talált. Folytassuk innen!

Halálos hosszúság

