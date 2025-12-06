„Máig nem nem tudom” – Milák Kristóf korábbi edzőjének még most sincs válasza, mi történt

Nem neheztel senkire, de azt sajnálja, hogy a Milák Kristóf olimpiai bajnoki címe utáni eufóriát nem élhette meg rendesen, árulta el Virth Balázs a Magyar Nemzetnek.

Virth 2021 szeptemberében, a tokiói olimpia után vette át Milák felkészítését, az úszó pedig a 2022-es világbajnokságon világcsúccsal védte meg a címét 200 pillangón, valamint a 100 pillangót is megnyerte. A 2023 tavaszán rendezett országos bajnokság után azonban valami történt, a sportoló hetekre eltűnt. Virth a Magyar Nemzetnek elmondta:

máig nem tudja a választ arra, mi történt akkor.

„Az ob után leültünk, hogy értékeljük a szereplését és megbeszéljük a folytatást. Teljesen normális beszélgetés volt, Kristóf is elégedettnek tűnt. Adtam neki néhány nap szabadságot, amiből három hét lett. Amikor előkerült, újra leültünk, s persze megkérdeztem tőle, mi a baj. Akkor közölte velem először, hogy nem akar úszni. Ezután hol lejött edzésre, hol nem” – mondta Virth, aki ekkor felajánlotta Miláknak, hogy akkor ne induljon a fukuokai vébén, amit az úszó meg is lépett, de aztán a vb után sem állt edzésbe, decemberig húzódott az idegőrlő helyzet, majd versenyfutás kezdődött az idővel, hogy a párizsi olimpiára rendben fel tudjon készülni.

Voltak olyan hírek ekkor már, hogy Szabó Álmos ad tanácsokat Milák Kristófnak a felkészülés során (ő lett Párizs után a Honvéd úszójának edzője), róla Virth úgy nyilatkozott, hogy míg ő megkereste a sportolót Tokióban olimpiai bajnoki címig segítő Selmeci Attilát előzetesen, mielőtt bármiben megállapodott volna Milákkal, addig Szabó csak 2024 novemberében jelentkezett nála, amikor már hónapok óta nem dolgoztak együtt.

Megkérdezték arról is, hogy volt-e olyan pillanat, amikor azt gondolt,a inkább kiszáll, mire azt felelte:

El volt mentve a felmondólevelem a laptopomon. Egyszer már majdnem megnyomtam az entert, amikor Kristóf éppen visszahívott. Volt több hosszú beszélgetésünk, ami után mindig abban bíztam, talán mégis végig tudjuk csinálni az olimpiai ciklust

– mondta Virth Balázs, aki szerint megkönnyítette Milák Kristóf dolgát azzal, hogy az edző mondta ki, vége.

Úgy érezte a párizsi játékok alatt is, hogy a siker Miláké, a kudarc viszont az övé. Így a 200 pillangó ezüstérmét csalódásként élte meg, míg a 100 pillangón elért aranynál sem jött az eufória, inkább csak az érzés, hogy lekerült róla a teher.

Milák Kristóf később nem jelölte meg, kik kapjanak jutalmat és olimpiai életjáradékot a győzelmei után, mint ahogyan Virth Balázs és Zala György voltak az egyedüliek, akik a párizsi olimpiai érmesek edzői közül nem részesültek állami kitüntetésben – ez utóbbi érintette a legfájdalmasabban, még úgy is, hogy nem akar álszent lenni, az életjáradék természetesen neki is anyagi biztonságot jelent. Utóbbit a szövetség és annak elnöke, Wladár Sándor járta ki neki.

Nem neheztel senkire, de a felhőtlen boldogság hiányzott neki.

Tudom, idővel, sok-sok év múltán az marad majd meg, hogy a 2024-es párizsi olimpián Virth Balázs volt az arany- és ezüstérmes Milák Kristóf edzője, az említett magasztos pillanatokat azonban már senki és semmi nem hozhatja vissza nekem.

Elmondása szerint Milák Kristóf nem kért tőle elnézését a történtek miatt, de a mai napig találkoznak a Duna Arénában, akkor köszönnek egymásnak.

Abban bízik, hogy látjuk még Milákot az olimpián, mert kivételes tehetség, de őszintén nem tudja, hogy mi kell ahhoz, hogy ott legyen Los Angelesben. Ő a maga részéről most azon dolgozik, hogy Márton Richárd és Zombori Gábor minél jobban szerepeljen majd az Egyesült Államokban.