Xabi Alonso máris a saját képére formálta a Realt, de hozta magával a játékstílusa gyengeségeit is

A Real Madrid eddig tizenöt mérkőzést játszott le a szezonban, és összességében sikeresnek mondható, ugyanis tizenhárom győzelem mellett csak két két vereség rondít bele a képbe: a spanyol bajnokságban az Atlético Madridtól szeptember végén 5-2-re, a Bajnokok Ligájában a Liverpooltól 1-0-ra kaptak ki Kylian Mbappéék. Eközben a „kötelező” feladatok mellett győzni is sikerült komolyabb ellenfelek, például a Juventus és a Barcelona ellen. A novemberi válogatott szünethez közeledve így lassan érdemes górcső alá venni, mit valósított meg a Realnál Xabi Alonso, aki már játékosként is hosszú ideig játszott a klubnál.

A baszk edző a nyáron vette át a Real Madridot, miután az elmúlt két évben az egyik legfelkapottabb edző lett a Leverkusennél, amellyel történelmet írt: 2023-24-ben veretlenül nyerte meg a német bajnokságot és kupát, a modern futball történetének első teljesen veretlen szezonjától pedig csak az Atalanta ütötte el az Európa Liga 2024-es döntőjében. A német csapatnál rendkívül egyedi játékstílust valósított meg – formailag a labda oldalának túltöltésére és a sok mozgásra koncentrált az akkori Leverkusen, amit papíron 3-4-3-nak azonosítottak, tartalmilag pedig a kis területekre koncentráló, az ellenfelet átlós passzokkal manipuláló, technikás, rendkívül sok rövid passzos játékra.

Xabi Alonso nemcsak azért tűnt kitűnő választásnak mert 2009 és 2014 között maga is a Real Madrid játékosa volt, és többszörös spanyol bajnokként és BL-győztesként magában hordozta a klub „győztes DNS-ét”.

Hanem azért is, mert a brazil válogatotthoz távozó Carlo Ancelotti a megelőző négy évben nagyon hasonló játékkal nyert két Bajnokok Ligáját és két spanyol bajnokságot a Real Madriddal.

Az olasz nagy szabadságot adott az egyéniségeknek, az általa vezetett csapat is rugalmas, sok mozgásos játékot játszott, gyakran a labda oldalát túltöltve. A 2021 és 2025 közötti Real egyébként tökéletes lakmuszpapírja volt a nemzetközi elemzői szemlélet átalakulásának is: kezdetben – e sorok íróját is beleértve – a legtöbben nehezen tudták megfejteni a pontos játékmodellt, majd 2022-re a Real Madrid BL-győzelme és az argentinok nagyon hasonló vb-győztes játéka – meg, persze, Fernando Diniz és a Fluminense varázslata – szinte egyszerre alakította át a pozíciós játék paradigmáihoz hozzászokott véleményformálók gondolkodását.