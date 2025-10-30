Szegeden folytatja a Veszprém korábbi kézise

Jövő nyártól Szegeden folytatja pályafutását a svéd Lukas Sandell, aki korábban a Veszprém férfi kézilabdacsapatában játszott.

A szegedi klub honlapjának csütörtöki híradása szerint az Európa-bajnok, világbajnoki ezüstérmes jobbátlövő szerződése 2026. július 1-től 2029. június 30-ig szól.

Nagy örömmel térek vissza Magyarországra, egy olyan klubba, amely Európában komoly tekintélyt vívott ki. Ismerem a csapatot, a játékostársakat, és tapasztaltam ellenfélként, milyen érzés pályára lépni a Pick Arénában

– nyilatkozta.

Sandellt három honfitársa is várja Szegeden: Jim Gottfridsson és Tobias Thulin a csapattársa, Michael Apelgren pedig a vezetőedzője lesz.

Az átlövő korábban az Ystads IF, a norvég Elverum HB, a dán Aalborg HB, majd 2023-tól idén nyárig a Veszprém játékosa volt, jelenleg pedig a német élvonalbeli Rhein-Neckar Löwent erősíti.

Mint kiderült, Sandell a 2021-ben érkezett spanyol Imanol Garciandía helyét veszi majd át a csongrádiaknál.

A kétszeres magyar bajnok, olimpiai és világbajnoki bronzérmes jobbátlövő jövő nyáron a francia HBC Nantes-hoz igazol, szintén három évre.