„Ez nem csúsztatás, ez hazugság!” – Oláh Gyárfás feljelenti Szujó Zoltánt

Oláh Gyárfás bejelentette Facebook-oldalán, hogy feljelenti rágalmazásért a Magyar Nemzeti Autósport Szövetség (MNASZ) elnökét, Szujó Zoltánt.

A korábbi elnök, Oláh október 17-én szólította fel Szujót, hogy mondjon le, mert állítása szerint romokban hever a magyar autósport, kiürült a kassza, visszafordíthatatlan károkat is emlegetett. Az erős állítások mellett az elnökkel egyébként megengedő volt, arról beszélt a videójában, hogy szerinte Szujó nem akart rosszat, de muszáj lépni azonnal, ezért akkor tenné a legtöbbet az autósportért, ha önként lemondana.

Válaszul az MNASZ egy közleményt jelentetett meg a honlapján, amiben tisztázott pár pénzügyi kérdést, továbbá hozzátették, hogy a hiány még Oláh Gyárfás elnöksége idején keletkezett, akit egyeztetésre hívtak, és aki azt mondta, az nem az ő felelőssége, „hanem azon korábbi munkatársaié, akik az adminisztrációs területen dolgoztak. Az ügy rendezésében a továbbiakban nem kívánt részt venni, a hiány pontos okairól semmilyen információt nem osztott meg a szövetséggel”. Majd azzal folytatták, hogy Oláh Gyárfás ezt a hiányt a jelenlegi vezetésen kérte számon a fent említett videóban.

Nem csúsztatás, hazugság!

– kezdte indulatosan újabb, hétfői videójában Oláh Gyárfás a reakciónak szánt felvételen.

A korábbi elnök nem sajnált se időt, se energiát, összeszedte, sőt hivatalosan elérhetővé tette a szóban forgó 150 milliós ügy dokumentációját, ami a vita középpontjában áll. Oláh közölte, hogy ennél átláthatóbban nem tudja közszemlére bocsátani a részleteket, kikérte magának, hogy ennek elsikkasztásával vádolják. Végül azzal zárta a videóját, hogy feljelenti Szujó Zoltánt.

„Szujó Elnök úr! Mivel a fentiekben tételesen és maradéktalanul, bizonyítékokkal alátámasztva sikerült cáfolnom a rágalmazó és becsületsértő közleményed tartalmát, ezért ellened, nagy nyilvánosság előtt elkövetett rágalmazás bűncselekményének elkövetése miatt a btk. 226. paragrafusa alapján magánindítvánnyal, a Pesti Központi Kerületi Bíróságon előterjesztett büntető feljelentéssel élek.”