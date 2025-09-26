biatlonbíróságcsalásjulia simon
Sport

Személyazonosság-lopás vagy tolvajlás? – nagy bajba kerülhet a tízszeres világbajnok

24.hu
2025. 09. 26. 03:59
Megrázta a francia sportéletet az a botrány, amely akár a jövő évi téli olimpiai szereplésre is hatással lehet: október 24-én kell az albertville-i bíróság előtt kell megjelennie Julia Simon, tízszeres világbajnok, olimpiai ezüstérmes biatlonversenyzőnek, aki azzal vádolnak, hogy 2022 nyarán csapattársától, Justine Braisaz-Bouchet-től és a francia válogatott egy másik stábtagjától hitelkártyákat lopott, majd azokat online vásárlásokhoz használta fel.

A vádak először 2022. szeptember végén merültek fel, azon a nyáron Simon ellen két feljelentést tettek bankkártya-csalással kapcsolatban. A tízszeres világbajnokot ezután gyanúsították meg, hogy high-tech Go Pro-termékeket vásárolt.

A Francia Síszövetség független fegyelmi bizottsága már 2023 tavaszán foglalkozott üggyel, de akkor úgy ítélte meg, hogy csak egy bűnügyi nyomozás eredményei teszik lehetővé annak megállapítását, hogy a Simon ellen felhozott tények bizonyítottnak tekinthetők-e.

Simont – aki azóta is vehemensen tagad minden vádat – 2023-ban ideiglenesen kizárták a csapat edzéseiről, sőt, októberben rövid időre őrizetbe is vette a rendőrség.

A klasszis azzal védekezett, hogy három teljesen egyforma vásárlás történt, ami szerinte arra utal, hogy az ellene felhozott vádak alaptalanok, és valószínűleg ő maga is személyazonosság-lopás áldozata lett.

Benoit Bachet ügyész megerősítette, hogy a sportolónak október 24-én az albertville-i bíróságon kell válaszolnia a kérdésekre.

Ajánlott videó

„A klubok olyan jó körülmények között élnek, hogy nem akarnak magasabb szintre lépni” – így látják a Fradit és az NB I-et a csehek

Friss

Népszerű

Összes
Török Gábor: A Szőlő utcai ügy újra rámutat, hogy a Fidesznek van Achilles-sarka
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik