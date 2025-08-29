Így húzta ki az exfradista Stöger az ETO összes méregfogát

Ahhoz képest, milyen rosszul indította az előző szezont az akkor a másodosztályból érkező az ETO, az újonc végül meg sem állt az NB I negyedik helyig, miközben tavasszal egészen elképesztő, 15(!) meccses veretlenségi sorozatot produkált idehaza, csak az utolsó fordulóban csúszott be egy hazai vereség a végül bajnok Ferencváros ellen. Borbély Balázs csapatát az idény hajrájában jól ki is elemeztük:

a Győr alapvetően egy bátor letámadásból kiinduló, direkt, centrális játékkal érte el a sikereket.

Mivel a bajnoki bronzérmes Paks megnyerte a Magyar Kupát, a győriek is indulhattak bajnoki helyezésük miatt az európai kupaselejtezőkben. A Konferencia Ligában az első ellenfél idén az örmény Pyunik Jereván volt, amit az idegenbeli kínlódás után itthon viszonylag domináns játékkal sikerült legyőzni. Következett az AIK Stockholm (a magyar Csongvai Áronnal a soraiban), a svédek az első meccsen ijesztően átjátszották a győri presszinget (2-1 oda), de az itthoni visszavágón az ETO agresszív játékkal és heroikus küzdőszellemmel 2-0-ra győzött és továbbjutott. Következhetett a Rapid Wien (a magyar Bolla Bendegúzzal a soraiban, no meg a kispadon az exferencvárosi Peter Stögerrel), és a párharc mindkét meccse tűpontosan megmutatta Vitálisék játékának nemzetközi korlátait.