Kele János: Megbukott az akadémiai futballképzés Magyarországon

Na jó, én is mondom persze, írásban, szóban, Facebookon, a Ziccer podcastban, a 24.hu-n megjelent cikkek tömkelegében, ráadásul évek hosszú sora óta – magam számára is egyre unalmasabban, önismétlőbben –, de a truváj nem ez, hanem, hogy úgy néz ki, felkapcsolták a villanyt a magyar futballipar vezetőségének legmagasabb szintjén is.

Nagyobb baj, hogy úgy néz ki, a hirtelen érkező fény csak keveseknek áll jól.

Röviden összefoglalom a lényeget, hátha valaki lemaradt róla. Márciusban a belpolitikába visszacsobbanó miniszterelnök meglátogatta a Trollfoci nevet viselő futballtrash műsor stúdióját, és ha már ott volt, joviális kvaterkázása közben mintegy mellékesen megemlítette azt is, miszerint rövid időn belül el kell érni, hogy „minden csapatban legalább öt mezőnyjátékos magyar legyen”, mert ez a fundamentuma annak, hogy „újra 16 csapatos legyen a bajnokság.” Két hónappal később – mit ad isten – az MLSZ bemutatta a 4+1-es ajánlást, és kijelentette, hogy aki nem teljesíti az ösztönzőt, az nem részesül a szövetség által kiosztott állami pénzekből, vagyis a TV-közvetítési jogokon és a Szerencsejáték Zrt.-n keresztül átfolyatott támogatásból.

Már ez a változtatás is komoly hisztériát szült. A Fradi mindenható elnöke, Kubatov Gábor például kitalálta, hogy a szövetség célja megtörni csapatának egyeduralmát a bajnokságban – a Ferencváros zsinórban hétszer lett első az NB I-ben –, és ebben még az sem zavarja, hogy az „elmúlt tizennégy év legnagyobb ostobaságának” magyar futballra oktrojálásával jelentősen rontja az FTC nemzetközi versenyképességét. (2018 óta egyedül a Ferencváros volt képes eljutni valamelyik nemzetközi kupasorozat főtáblájára a magyar klubok közül, ez a környező országokkal összevetve kirívóan gyönge teljesítmény.) A zöld-fehérek elnöke szinte vezényszóra kezdte pengetni a klub tradícióiba mélyen beégett áldozati póz húrjait a szurkolóknál, különösen azt követően, hogy nyilvánossá lett: a nemrégiben a MOL által fölvásárolt Újpest nem szándékozik megfelelni a szövetségi ajánlásnak. Kubatov erre válaszul lila alapon fehér betűkkel kérdezte meg közösségi oldalán követőitől, hogy szerintük „ki lett írva valakire a bajnokság?”. Költői, ugye?

Ebbe az eleve fölheccelt hangulatba érkezett meg a hír, hogy az igazán komoly pofont még csak nem is az MLSZ osztja ki a habzsi-dőzsibe a jelek szerint durván belefeledkezett magyar focikluboknak, hanem állam bácsi.