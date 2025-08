Fontos változást jelentett be a Fradi: hat bajnoki cím után edzőt vált a csapat

Új vezetőedzője lesz a Ferencváros jégkorongcsapatának, az osztrák bázisú bajnokságra készülő klubot ezentúl a finn Timo Saarikoski irányítja majd.

Az FTC-t hét szezonon át irányító, a csapattal hat magyar bajnoki címet, két Erste Ligát, két Magyar Kupát és két Szuperkupát nyerő, valamint az IIHF Kontinentális Kupában kétszer is a legjobb nyolc közé jutó Fodor Szabolcs is marad a klubnál, ő lesz az általános igazgató.

„Mivel mindig is érdekelt a menedzseri vonal is, ezért azt a döntést hoztam, hogy nehéz szívvel, de az edzői pályát teszem egyelőre háttérbe. Igazából nem ért váratlanul az új feladatkör, hiszen január vége óta lényegében ezzel is szinte teljes körűen foglalkoztam, csináltam a szervezést, a tárgyalásokat, a prezentációkat. A szakosztály és a klub vezetésével pedig végül abban maradtunk, hogy akkor ezt viszem tovább, és keresünk egy vezetőedzőt” – mondta a döntés hátteréről Fodor Szabolcs.

Az új vezetőedző, Timo Saarikoski 1969. július 17-én született, játékospályafutását teljes egészében Finnországban töltötte, ezalatt háromszor nyerte meg a finn bajnokságot, részese volt Európa Kupa-győzelemnek is, a finn válogatottal pedig ezüstérmes lett az 1992-es A csoportos világbajnokságon. A 2006/2007-es szezon közben beválasztották a finn jégkorong Hírességek Csarnokába.

2001-es visszavonulását követően edzőként először 2006-ban a finn U18-as válogatott kispadján állt, mint másodedző. Ezt követően a Lukko U20-as csapatának másodedzője volt, két szezont követően pedig előlépett a csapat vezetőedzőjévé. A 2016/17-es szezonban a finn élvonalban játszó Lukko felnőtt csapatának volt a másodedzője, közben visszatért az U20-ok irányításához. A 2019-es szezontól külföldön folytatta a munkát, két szezont töltött a francia élvonalbeli Chamonix együttesénél vezetőedzőként, majd újabb két idényt a szlovák Extraligás HC Kosice másodedzőjeként, akikkel bajnoki címet nyert. A 2023/24-es szezontól a német DEL2-ben szereplő EHC Freiburgot vezette, egészen mostanáig, írja bemutatójában a fradi.hu.

A ferencvárosi hokicsapat az új szezonban csatlakozik az osztrák bázisú ICEHL-hez, ahol a Fehérvár is szerepel. Ennek megfelelően több érkezőt, köztük magyar válogatott hokisokat is bejelentette már az FTC, amely a finn Topi Rönni személyében olyan játékost is igazolt, akit korábban fiatalkorúként elkövetett nemi erőszak miatt egyéves felfüggesztett börtönbüntetéssel sújtottak.