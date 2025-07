Szemmel alig látható hiba miatt kizárták a 400 gyors címvédőjét az úszóvébén

Pedig első ránézésre nem tűnt úgy, hogy az új-zélandiak világbajnoki címvédője hibázott volna, a rajt után is csak a hetedik legjobb reakcióidőt mutatta a rendszer, de a bírák szerint a startpisztoly eldörrenése előtt szemmel alig láthatóan bemozdult, emiatt diszkvalifikálták.

Fairweather végül 4:03.39-es idővel ért célba, amivel kényelmesen bejutott volna a döntőbe.

Here’s the Fairweather false start at the top of the screen in the blue suit. What do you think?

I think the call is technically correct. I don’t know what the officials’ guidelines are on what is too little to count, but there’s definitely early movement there. pic.twitter.com/U4lp88Lswa

