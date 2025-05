„Értelmetlen meccs, meg sem próbáltak csinálni valamit” – Csehországban nagyon leszólták a magyar válogatottat és a vb-rendezést

A magyar jégkorong-válogatott csütörtökön 6-1-re kikapott a címvédő csehektől a világbajnokság 4. fordulójában.

Ezt az eredményt itthon elégedetten elemezték a játékosaink, többen pedig arra hívták fel a figyelmet, hogy a második harmad 1-1-es döntetlennel zárult. Miközben Magyarországon a levonható tanulságok és a két csapat közötti különbség került előtérbe, Csehországban az alábbi címmel írtak a mérkőzésről:

Nem vérzett a szemetek ettől? A magyarok elleni meccsek elveszik a világbajnokság komolyságát!

Az iDNES újságírója, Robert Rampa felháborodva közölte a tényt, hogy a magyar csapat védekezésre koncentrált az összecsapáson. Többször is kiemelte, hogy nem erről szól ez a sportág, de egy ponton azt is kijelentette, hogy „a magyarok nem akartak hokizni.” Ötös blokkban beálltak a kapujuk elé és Isten tudja, mire vártak. Nem korcsolyáztak, nem támadtak, várták a vereséget”. A cikkben azonban nem csak egy tudósító dohogása szerepel, hanem a cseh válogatott tagjai is megszólalnak.

„Még soha nem tapasztaltam ilyet. Túl soknak éreztem. Meg sem próbáltak csinálni valamit. Azt vártam, hogy az első néhány gól után elkezdenek majd utánunk jönni, de semmi. Az egyetlen érzelem a mérkőzésen az volt, amikor dühös lettem. Nyakon vágtak egy kereszttel, ez dühített fel” – idézi a riporter Lukás Sedlákot, majd Radum Rulík edzőtől egyenes azt kérdezte, értelmetlen volt-e megrendezni a mérkőzést.

Az volt… Nos, a lényeg a három pont. Lépjünk tovább. Őszintén szólva nem tudom megítélni, hogy a velünk való mérkőzés adott-e valamit a magyaroknak. Nem vagyok a nyolcas csoportok híve.

Ezen ponton pedig áttért a cikk arra, hogy a csehek véleménye szerint nincs jól megszervezve a világbajnokság. Egyrészt túl sok csapat szerepel benne, ezért felhígult a mezőny, vagyis azt szorgalmazzák, hogy csökkentsék a létszámot a jövőben. Másrészt a helyszínt is kikezdte a beszámoló, Herning ugyanis nem egy nagyváros, hanem egy falu. A mérkőzésre közel háromezer nézőt vártak, de jóval kevesebben jöttek ki a Magyarország-Csehország összecsapásra. Rampa szerint ez is lehúzta a hangulatot.

„Szomorú, őszintén nem értem, miért olyan helyen rendeznek tornát, ahol senkit sem érdekel” – mondta a mieink ellen két gólt ütő David Pastrnák.

Azért nem csak negatív hangok tűntek fel a nyilatkozatok között. Sedlák ugyanis kiemelte, hogy a 16 éves Szongoth Domán is játszott az aktuális világbajnok ellen, ami kifejezetten tetszik neki.

„Ez egy csodálatos kezdete a pályafutásának. Hallottam, hogy a magyar jégkorong fejéődésben van, néhány év múlva talán már máshol lehetnek. Miért is ne?”

A magyarok pénteken 16.20-kor a szintén hárompontos házigazda dánokkal, vasárnap a vb-ezüstérmes svájciakkal, a hétfői csoportzáráson pedig a jelenlegi sereghajtó norvégokkal találkoznak.