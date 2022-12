„A koronavírus elleni oltás tönkretette a karrieremet”

Mensur Suljovic szerint a koronavírus elleni oltás miatt szorult hátrébb a világranglistán.

Az 50 éves dartsos szerda este Michael van Gerwen ellen állt táblához a világbajnokság harmadik fordulójában, de már a mérkőzés előtt panaszkodott az oltásra. Suljovic szerint ugyanis nem tudott úgy felkészülni az elmúlt 18 hónapban, mint korábban, ezért visszaesett a teljesítménye.

„Másfél éve ez a helyzet, rengeteg pénzembe került. Többször gondoltam már arra, hogy visszavonulok, egyszer a feleségemnek is azt mondtam már, hogy befejezem.

– idézte Suljovicot a Bild.

Az osztrák dartsos több versenyt is kihagyott az elmúlt másfél évben, amelyeken viszont indult, rendre ki is esett a korai fordulókban, így a 30. helyre csúszott a világranglistán. Ennek ellenére a belga Mike De Decker ellen szettet sem veszítve jutott tovább, majd Van Gerwen ellen 102.9 átlagot hozott – más kérdés, hogy a háromszor világbajnok eszelősen jól játszott és így is elhúzott 2-0-ra.

Suljovic viszont ragyogóan kitartott, nem engedte el a meccset és egy bréket kihasználva 2-1-re szépített. A holland klasszis a negyedik szettben 2-2-nél megrázta magát és egy parádés brékkel 3-1-re megint ellépett, de a következő szettben Suljovic egy parádés 161-es kiszállóval 3-2-re szépített.

INSANITY FROM SULJOVIC!!!!! 🤯

Michael van Gerwen declines a dart at the bullseye and Mensur takes out 161 to clinch the set!

Just look at Van Gerwen’s face 😂

Breathtaking!#WCDarts | R3

📺 https://t.co/37DNuuK5Me pic.twitter.com/60M4sqX3ZX

— PDC Darts (@OfficialPDC) December 28, 2022