Súlyos eltiltást kapott a rögbis, aki benyúlt az ellenfél fenekéhez

Nyolcmeccses eltiltást kapott a Toulouse rögbicsapatának a játékosa, az ausztrál Corey Norman.

A 12 csapatos Szuperligában a Toulouse a Warrington ellen játszott, és a meccs során a labdáért zajló harcban tévedt el Norman keze Oliver Harris fenekénél.

Az eset a fegyelmi bizottság elé került, és a videófelvételek alapján az a döntés született, hogy Norman szándékosan nyúlt ellenfele farpofái közé. Ezért 500 fontra megbüntették, és nyolc meccsre eltiltották, ami azt jelenti, hogy ebben az idényben már nem játszhat, mivel már csak hat forduló van hátra.

I just have 1 question after watching this Corey Norman bum poke…

Why is he smiling like that? 🤔😆😂 pic.twitter.com/SZvQgp7llO

— matt barbosa (@captainbarbs1) August 16, 2022