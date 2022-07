NHL-rekorder irányítja a magyar jégkorong-válogatottat

Jaromír Jágr egyszer azt mondta neki, ő a legjobb edző, akivel valaha dolgozott. A mai napig van olyan élő NHL-rekord, amely a nevéhez köthető. A legutóbbi idényben a Hydro Fehérvár AV19-cel írt történelmet.

Bár éppen a jól megérdemelt pihenőjét tölti a tengerentúli otthonában, amikor visszatér Magyarországra, Kevin Constantine már nemcsak a Hydro Fehérvár AV19 vezetőedzőjeként teszi ezt, hanem a magyar férfi jégkorong-válogatott szövetségi kapitánya is egyben. Az MJSZ-szel kettő plusz egy éves szerződést írt alá – számolt be a szövetség honlapja.

Ez a felkérés óriási megtiszteltetés számomra. Korábban dolgoztam már az amerikai junior-válogatott edzői stábjában, háromszor voltam a korosztályos A csoportos világbajnokságon, így tudom, miről beszélek, nem mindenkinek adatik az meg, hogy egy válogatottat irányíthasson. Azok a stratégiák, amelyeket Fehérváron alkalmaztam, a 38 éves szakmai tapasztalatomon alapszik, és igazából a világ bármely pontján jól működnek. Például az idei NHL-döntőben a Colorado ugyanazzal a taktikával múlta felül a Tampa Bay-t, amelyet a Fehérvár esetében is alkalmaztunk. Nyilván a válogatottnál is meg kell próbálni alkalmazni ezeket az elveket, még ha kevesebb idő is van mindennek a felépítésére. De mindenképpen meg kell próbálni