Megbüntették a teniszezőt, aki Wimbledonban egy szurkoló felé köpött

Sportszerűtlen viselkedésért tízezer dolláros bírságot kapott Nick Kyrgios a wimbledoni teniszbajnokságon. Az ausztrál játékosnak azért kell bűnhődnie,

mert első fordulós mérkőzése közben az egyik néző felé köpött.

A játékos a meccs után nem titkolta, hogy így tett, azt állította, hogy az illető hergelte őt, erre reagált. Mint mondta, nem érzi úgy, hogy meg kell adnia a tisztelet olyan valakinek, aki nem azért megy ki a mérkőzésre, hogy valakinek szurkoljon, hanem valaki ellen és sértegessen.

Kyrgios spits in the direction of the fans who were giving him some gip #wimbledon22 pic.twitter.com/bEDwjzXwcB

— Ric Riscardo (@Riscardo) June 28, 2022