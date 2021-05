150 kilométer per órával száguldó labda találta telibe a baseballos arcát

A New York Mets baseballjátékosa, Kevin Pillar jó idei emlékezni fog az Atlanta Braves elleni mérkőzésre.

A mérkőzés a hetedik inningben járt, amikor az Atlanta dobójátékosa, Jacob Webb nagyjából 150 kilométer per órával elhajított labdája arcon találta az ütni készülő Pillart. Akinek ömlött a vér az orrából, és a fájdalmai miatt a földön maradt, de az ápolás után végül saját lábán ment be az öltözőbe.

Kevin Pillar was just drilled in the face by a pitch and immediately left the game in Atlanta.

Hoping for the best 🙏 pic.twitter.com/T67yrlkWoU

— UNB! Sports MLB (@unbsportsmlb) May 18, 2021