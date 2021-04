Ennyi néző még nem volt sporteseményen a pandémia óta

A koronavírus-járvány kitörése óta még soha nem voltak annyian egy sporteseményen, mint a vasárnapi Collingwood Magpies–Essendon Bombers ausztrálfutball-mérkőzésen, írta az MTI.

A szervezők tájékoztatása szerint a melbourne-i krikettstadionban 78 113 szurkoló figyelte az összecsapást, amely az első világháborús ausztrál – új-zélandi közös katonai erők előtt tisztelgő Anzac-nap rangadója immár 1995 óta.

Victoria állam egészségügyi hatósága pénteken engedélyezte, hogy a 100 ezer fő befogadására alkalmas arénába 85 ezer drukkert beengedhessenek – végül valamivel több mint 78 ezer lett a nézőszám.

