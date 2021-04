A franciák ünnepelhettek minden idők legszorosabb MotoGP-futama után

A francia Fabio Quartararo nyerte meg a királykategória, a MotoGP versenyét a gyorsaságimotoros-világbajnokság második futamán, Dohában.

A végig izgalmas viadalon a francia motoros az utolsó körökben tudott kissé ellépni riválisaitól, így végül másfél másodperces előnnyel ért célba honfitársa, a Ducatival versenyző Johann Zarco előtt, aki egy hete is a második helyen ért célba, így összetettben az élen áll a dohai nyitány után.

A MotoGP-ben először végzett az első két helyen francia motoros és ha az első 15 helyezettet vesszük számításba, akkor ez volt minden idők legszorosabb versenye a királykategóriában, mivel a 15. helyen célba érő Miguel Oliveira 9 másodperccel maradt csak el Quartararótól.

