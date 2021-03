Djokovic 7 évesen már világelső akart lenni, most megdöntötte Federer rekordját

A férfi teniszezők világranglistáján élén immár a rekordot jelentő 311. hetét kezdi a szerb Novak Djokovic. A 18-szoros Grand Slam-bajnok ezzel lehagyta Roger Federert, akivel a múlt héten még társbérletben tartotta az erre vonatkozó rekordot. A 33 éves szerb először 2011 júliusában állt az ATP-rangsor élére, akkor 53 hétig maradt ott, majd további négy időszakkal jött össze a 311 hét.

A rekorddöntést követően előkerült róla egy felvétel: 7 évesen egy szerb televíziónak nyilatkozva beszélt arról, hogy a teniszben az a célja, hogy világelső legyen.

“Big day today.”

Novak Djokovic has surpassed Roger Federer’s all-time men’s record of weeks spent at No.1.

