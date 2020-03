A koronavírus miatt átgondolják a 2024-es párizsi olimpia modelljét

A koronavírus-járvány megnehezíti a párizsi olimpia előkészítését, jelentette ki a 2024-es nyári játékok szervezőbizottságának elnöke, Tony Estanguet.

A 41 éves, szlalomkenuban háromszoros olimpiai bajnok sportvezető a Le Dauphine újságnak azt mondta, a szervezőbizottságnak felül kell vizsgálnia minden tervét, miután a 2020-as tokiói olimpia elhalasztásával, egy évvel később kezdődik a következő ciklus.

„Japán barátainkkal vagyunk, ez több mint együttérzés. Helyes, de bátor döntés volt egy olyan esemény elhalasztása, amely 206 országot, 33 sportágat, több száz rendezvényt, 15 ezer sportolót és több millió nézőt hoz össze” – nyilatkozta.

Arra a kérdésre, hogy ha az egészségügyi válság mindenkit érint, akkor a 2024 olimpiára is hatással lesz-e, igennel felelt.

Ez befolyásolja a 2024-es játékok előkészítését, bár biztos vagyok benne, hogy képesek leszünk alkalmazkodni”

– mondta Estanguet.

Elismerte, hogy ezek után át kell gondolniuk a párizsi olimpia gazdasági modelljét is, hiszen a válság mély nyomot hagy.

„Komoly ambícióink voltak a partnerek keresése során, de most már tudjuk, hogy a válság számos üzleti szektort érint. Lehet, hogy ezeknek a vállalatoknak némi időt kell hagynunk az újjáépítésére, mielőtt mérlegelnénk az ilyen szintű partnerséget. Ugyanakkor lehetőségek nyílnak majd a megállapodásra azokkal az ágazatokkal is, amelyek jól működnek. A terveinket megváltoztatjuk, de a sikerhez nagyon rugalmasnak kell lennünk. A legjobb sportolók is így alkalmazkodnak.”

Párizsban, amely harmadszor rendezhet olimpiát, 2024. július 26-tól augusztus 11-ig zajlanak majd a versenyek.

Kiemelt fotó: Thomas SAMSON AFP