Nem értik a cécót, kiállnak kapitányuk mellett a magyar kosarasok

Azzal, hogy elfogadta Kaposvári KK ajánlatát és leült az élvonalbeli kosárlabdacsapat kispadjára, szerződést szegett Ivkovics Sztojan, a férfiválogatott szövetségi kapitánya. Az MKOSZ részéről ugyanis a felnőtt szövetségi kapitányok alkalmazásának egyik feltétele, hogy élvonalbeli klubnál nem végezhetnek szakmai munkát.

A szövetség úgy döntött, elfogadja Ivkovics lemondását azzal, hogy a szerződésben rögzített felmondási időben igényt tart a munkájára. Ez azt jelenti, hogy a februári Eb-selejtezőkön még ő irányítja a nemzeti csapatot.

A játékosok értetlenül állnak az esettel szemben és kiállnak a kapitány mellett.

Mindenki nevében mondhatom, nagyon szeretnénk, ha ő maradna, hiszen ez nem egyedi a kosárlabdában. Nagyon sajnálom a helyzetet, mert amióta én felnőtt válogatott lehettem, azóta csak vele dolgoztam

– mondta Perl Zoltán a Falco játékosa az M4 Sport Kosármagazinjában.

“Eddig is működő rendszerben dolgoztunk Sztojannal, úgy gondolom, sikeres volt a válogatott. Eddig is volt arra példa, hogy egy szövetségi kapitány más klubnál is tevékenykedett, a két pozíciója nem üti egymást” – mondta a szintén a szombathelyieket erősítő Benke Szilárd.

„Minden játékos nevében mondhatom, hogy nagyon sajnálom, nem gondoltam volna, hogy ekkora cécó lesz. Az, hogy valaki egy csapat kispadján és a válogatott kispadján ül, az teljesen normális dolog. Az elmúlt nyolc évben olyan eredmények születtek és olyan válogatott jött össze, ami példa értékű volt. Érthetetlen számomra, hogy ez így történt” – mondta Ferencz Csaba, a Körmend játékosa.

Értetlenül állok az események előtt, sok éve közösen kezdtük a munkát, apró lépésekkel haladunk előre és ismét visszakerült a magyar kosárlabda az európai térképre. Maximálisan Sztojan mellett állok

– nyilatkozta a szolnoki Tóth Norbert.

Ivkovics irányításával a magyar válogatott 2017-ben – 1999 után először – kijutott az Eb-re, amelyet a 15. helyen zárt Isztambulban.

