Kézilabda: „Mindenki láthatja, Magyarország jó irányba halad”

Kentin Mahé, a Telekom Veszprém légiósa ugyan sérülése miatt lemaradt a januári férfi kézilabda Európa-bajnokságról, de azért követte az eseményeket. A franciák világbajnok játékosa meglepődött azon, hogy Dániával „karöltve” gyorsan kiestek a tornáról, de az is meglepte, hogy a magyar válogatott remekül játszott.

Gratulálok nekik, vastagon benne voltak a dánok kiejtésében. A magyar csapat pozitív meglepetést okozott, nem volt hatalmas keretük, amely lehetőséget adott volna a menet közbeni cserékre. Ez látszódott is a vége felé, amire kicsit elfáradtak. Ligetvári Patrik előtt kalapot emelek, nagyon jól játszott, a kapuban Mikler remek tornát zárt. Bánhidi is kitűnő volt beállóban, volt egy kilencgólos mérkőzése is. Mindenki láthatja, hogy Magyarország jó irányba halad, ami a Telekom Veszprémnek is jót tesz