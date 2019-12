Késely Ajna egyéni csúcsot úszva nyert Eb-bronzot

Rövidpályás úszó-Eb: vasárnap este is lesz döntősünk

Késely Ajna a 800 méter gyorson megszerzett ezüstérem után 400-on a harmadik helyen ért célba a Glasgow-ban zajló rövid pályás úszó Európa-bajnokság zárónapján.

A magyar úszó a második idővel jutott be a fináléba, csak az orosz Anasztaszja Kirpicsnyikova volt nála gyorsabb az előfutamokban. Az első ötven után a negyedik, 100 és 150 méternél a harmadik helyen állt, az élen a német Isabel Marie Gose haladt, az olasz Simone Quadarella és Késely követte.

Az utolsó ötvenre már Quadarella fordult elsőként, és meg is tartotta előnyét, a második helyen Quadarella, a harmadik helyen 4:00.04-es új egyéni csúccsal Késely csapott a célba.

Bohus Richárd országos rekorddal, egyetlen századdal maradt le a döntőről 50 háton. A 26 éves magyar versenyző a délelőtti előfutamból egyéni legjobbjától mindössze két századdal elmaradva, az országos csúcsot (23.49) megközelítve, 23.67 másodperces idővel tizedikként jutott az esti elődöntőbe. Ott aztán összejött neki a magyar csúcs, 23.43-mal érintette a falat, de ez egy századdal rosszabb volt, mint a nyolcadik helyezett fehérorosz rivális eredménye.

Bohus – aki korábban 100-on is országos csúcsot úszott – a futam után az MTI-nek elmondta, a rekordnak örül ugyan, de több hibát is elkövetett ebben a futamban, többek között a rajtot is elrontotta, pedig rajtot tartja az egyik erősségének. Hozzátette, bízik benne, hogy később, a váltó első embereként tud majd hasonló időt úszni a fináléban.

Kiemelt fotó: MTI/Illyés Tibor