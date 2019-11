Elérzékenyült a 19 éves magyar kézis, mikor megtudta, hogy megy a vébére

Bő egy hét múlva kezdődik Japánban a női kézilabda-világbajnokság, amelyen ott lesz a magyar válogatott is. Kim Rasmussen elég fiatal, 24 év átlagéletkorú csapatot visz magával. A keretben ott van a debreceniek 19 éves irányítója, Vámos Petra is, aki a Nemzeti Sportnak elmondta, meglepte őt a meghívó.

„Egyáltalán nem számítottam arra, hogy tagja leszek a vébécsapatnak. Nekem még az NB I/B-ből az NB I-be váltás is nagyon nehéz volt, átszokni a tempóra, a fizikai és mentális erőviszonyok megszokása is megterhelő volt. Aztán az EHF-kupa is nagy ugrás volt. Nem gondoltam volna, hogy ebben az évben sikerül bekerülnöm a válogatottba!

Amikor Kim Rasmussen elmondta, hogy utazom a vébére, nagy szemekkel néztem rá, és mondtam, hogy köszönöm. Váratlanul ért, kicsit el is érzékenyültem, óriási dolog ez számomra!

– nyilatkozta az NSO TV-nek.

A magyar csapat már elutazott Ázsiába, péntektől hétfőig a Szöul-kupán lesz majd a finomhangolás a vb előtt. A mieink Romániával, Montenegróval, Spanyolországgal, Szenegállal és Kazahsztánnal kerültek egy csoportba. A románok egy méretes botrány mellett készülnek a világbajnokságra.

A magyar válogatott kerete Kapusok: Bíró Blanka (FTC-Rail Cargo Hungaria), Kiss Éva (Győri Audi ETO), Triffa Ágnes (DVSC Schaeffler) Jobbszélsők: Faluvégi Dorottya (Győri Audi ETO), Lukács Viktória (FTC-Rail Cargo Hungaria) Jobbátlövők: Kiss Nikolett (Érd), Klujber Katrin (FTC-Rail Cargo Hungaria), Kovács Anna (DVSC Schaeffler) Irányítók: Kovacsics Anikó (FTC-Rail Cargo Hungaria), Tóth Gabriella (Érd), Vámos Petra (DVSC Schaeffler) Beállók: Szabó Laura (Érd), Pásztor Noémi (FTC-Rail Cargo Hungaria), Tóvizi Petra (DVSC Schaeffler) Balátlövők: Háfra Noémi (FTC-Rail Cargo Hungaria), Tomori Zsuzsanna (Siófok KC) Balszélsők: Márton Gréta (FTC-Rail Cargo Hungaria), Schatzl Nadine (FTC-Rail Cargo Hungaria)

Kiemelt kép: MTI/Czeglédi Zsolt