Túltolta a gumicukrot az NBA-játékos, orvosi ellátásra szorult

Egészen furcsa okból hagyta ki Dion Waiters csapata, a Miami Heat legutóbbi meccsét a Los Angeles Lakers ellen. A sportrádiós Andy Slater tweetjei szerint Waiters túladagolta a „gumicukrot” a repülőn és elájult, majd orvosi ellátásra szorult.

Bár sem a klub, sem az amerikai kosaras nem nyilatkozott, betegség miatt nem játszott a Lakers ellen.

Az ügy érdekessége az, hogy Slater tweetjében a gumicukor idézőjelben volt. Ez ugyanis azt is jelentheti, hogy nem simán az édességtől lett rosszul Waiters, hanem annak füves változatától.

UPDATE: Dion Waiters is the Heat player who had medical emergency on team plane, I’ve confirmed.

Waiters overdosed on “gummies,” sources say, and was passed out when plane landed.

He had a seizure when he was finally woken up, I’m told.

Waiters was listed out tonight (illness)

— Andy Slater (@AndySlater) November 9, 2019