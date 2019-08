Csak egy keze van, mégis fojtással nyert a ketrecharcos

Nagy szenzációt okozott Nick Newell, miután győzelemmel kezdte pályafutását a Bellator nevű MMA-sorozatban. Debütálásán 3:18 alatt győzte le Cory Browningot, a győztes fogás egy látványosra sikerült fojtás volt.

Victory for @NotoriousNewell in his @BellatorMMA debut 👊

The congenital amputee improves to 16-2 🤩 pic.twitter.com/PpmQm8XqZS

— DAZN USA (@DAZN_USA) August 25, 2019