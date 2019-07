Miközben mi ebédeltünk, Késely országos csúccsal negyedik lett

A vizes világbajnokságon a nyíltvízi úszók Rasovszky Kristóf történelmi aranyérmével alapozták meg a hangulatot ahhoz, hogy vasárnaptól a medencében is legyen magyar főszereplő. Magyar idő szerint vasárnap hajnalban az előfutamok során 200 vegyesen mindjárt Hosszú Katinka elképesztő idővel kápráztatta el a szakértőket, de Késely Ajna is pazar egyéni csúccsal (4:03.51), a harmadik legjobb idővel jutott be a 400 gyors döntőjébe. Mellettük Kapás Boglárkáért (4:07.05 – 400 gyors), Szabó Szebasztiánért (50 pillangó) és a 4 x 100-as gyorsváltóért szoríthattunk a vasárnapi ebéd mellett, a 13 órától kezdődő döntőben.

Vizes vb: Hosszú Katinka úszásán elámult a világ Kvangdzsuban az úszók is megkezdték a versenyzést magyar idő szerint vasárnap hajnalban. Háromszoros olimpiai bajnokunk mindjárt elképesztő időt repesztett, de Késely Ajna is egyéni csúccsal jutott fináléba, míg a férfi gyorsváltó olimpiai kvótát szerzett..

Magyar szempontból a programot Szabó Szebasztián kezdte az 50 pillangó elődöntőjével – előtte még a kínai Sun Yang 400 férfi gyorson megnyerte (3:42,44) a világbajnokság első, számára a 10. vb-aranyát. A győriek Szerbiából, a vajdasági Zentáról frissen honosított úszója a délelőtti előfutamban sprintelt 23.07-nél jobb, 23 másodpercen belüli időt várt magától délután az elődöntőben, ami azt jelenti, hogy a Debrecenben úszott 22,99-es országos csúcsát szerette volna beállítani, vagy megdönteni.

Szabó Szebasztián: Nem a pénz miatt lettem magyar, hanem azért, mert magyar vagyok A honosított úszó mindig is a magyar válogatott tagja szeretett volna lenni, ehhez pedig pont az kellett, hogy elköltözzön Zentáról. Interjú.

Ez ugyan nem lett meg, de az első elődöntőben második helyen csapott be a célba, és a 23.09-es ideje összességében a 6. helyen jutott be a hétfőn, 13 órától megrendezésre kerülő döntőbe.

Miközben Szabó úszott, Késely és Kapás már a call roomban koncentrál a 400 női gyors döntője előtt. Kapás az egyes surranó, Késely a hármas pályán ugrott vízbe. Az ausztrál Titmus iszonyatosan bekezdett, Késely harmadik helyen fordult 100 méternél, Kapás a hetediken. 200-nál Késely rákerült a mellette úszó Ledecky hullámjára, ami nem segítette, ennek ellenére jól tartotta magát az érmes pozícióban. Harmadik helyen, 3:30,91-el fordult rá Ajna az utolsó ötvenre, végül Smith lehajrázta, de így is fantasztikus országos csúcsot úszott, 4:01-31-el a negyedik lett, míg Kapás 4:05.36-tal a hatodik. A világbajnok meglepetésre Titmus lett.Késely Ajnának kettő század hiányzott a dobogóhoz.

Nagyon pici csalódottság van bennem, de úgy érzem még fiatal vagyok ahhoz, hogy elkeseredjek. Valóban kevés hiányzott, de boldog vagyok az országos csúccsal, ennek így kellett történnie

– fogalmazott Késely közvetlenül a futam után.

(Kiemelt képen Késely Ajna, fotó: MTI/Kovács Tamás)