23 évesen ezüstérmet nyert, de még nem tud neki örülni a magyar birkózó

A kötöttfogásúak 60 kilogrammos kategóriájában szereplő Torba Erik ezüstérmet nyert a minszki Európa Játékok birkózótornáján, írja az MTI.

A BHSE sportolója pénteken svéd, román, majd az elődöntőben georgiai riválist győzött le, a szombati fináléban pedig az oroszok világ- és Európa-bajnoki címvédőjével, Sztyepan Marjanyannal csapott össze.

Az orosz sztár állásból is nagyon veszélyes, lentről viszont szinte ellenállhatatlan, és ezt a döntőben is bizonyította. Torbának nyilvánvalóan az volt a célja, hogy aktív birkózással elkerülje az intést. Ez ugyanakkor csak közel másfél percig sikerült neki, akkor viszont le kellett hasalnia a szőnyegre, ahonnan Marjanyan pillanatok alatt összefogta és négyszer megpörgette, amivel 9-0-ás technikai tussal lezárta a meccset.

Jó erőben voltam ma is, tudtam pihenni, a meccs közben pedig nem éreztem, hogy sokkal erősebb lenne nálam. Lent viszont a hosszú kezeivel gyorsan összefogott, beszorított, abból pedig már nem lehetett kimozogni. Most azért még nem tudok igazán örülni az ezüstéremnek, holnap majd biztosan másként látom, de minden versenyzőnek az aranyérem a célja, nekem is az volt