Nem kérdés, hogy a dánoké a világ legjobb kézilabdacsapata

Cirka tíz percig volt kérdés, hogy ki nyeri a német-dán közös rendezésű férfi kézilabda-világbajnokság döntőjét. Dánia ugyanis nagyjából ennyi idő után kezdett ellépni a norvégoktól, végül 31-22-re nyerte a finálét.

A dánok elsöprő sikerükkel egyben úgy lettek világbajnokok, hogy minden találkozójukat megnyerték.

Már az első percekben ellenállhatatlan erővel tört előre a hazai csapat, ráadásul Niklas Landin nagyon elkapta a fonalat és óriási hatékonysággal védett végig. Félidőre már hét góllal vezettek a dánok, akik alaposan kitanulták, mi Norvégia ellenszere, lerohanásból szinte alig kaptak gólt.

Fordulás után is csak szenvedett a legutóbbi vébén szintén döntőben kapituláló norvégok és ahogy ilyenkor az lenni szokott, szerencséjük sem volt, többször is kapufát dobtak. Önmagában a világbajnokságon sziporkázó Magnus Jøndal tíz gólja is kevés volt, gyakorlatilag átgázolt ellenfelén Dánia.

Az immár olimpiai- és világbajnok csapatnak tényleg nem volt ellenfele a tornán, mindenkit végigvertek, aki szembe jött. Abszolút megérdemelten húzták be a vb-győzelmet, amely a nemzet történetében először fordult elő.

Végeredmény – Kézilabda-vb, döntő Dánia – Norvégia 31-22 (18-11)

Nyitókép: Martin Rose/Bongarts/Getty Images