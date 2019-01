Olyan testcselt mutatott be a támadó, hogy a védők egymást bontották le

Az Indianapolis Colts egy hete magabiztosan verte a Houston Texanst a wild card-körben, hogy aztán a főcsoport-elődöntőben az AFC-ben első helyen kiemelt Kansas City Chiefsszel találja szembe magát. És ebben a meccsben nem volt semmi köszönet:

a Chiefs közel öt percnyi játék után TD-t szerzett, Damian Williams futva ért be a gólterületre, közben bemutatott egy olyan testcselt, hogy két vendégvédő egymást blokkolta.

Az első negyedben további egy touchdownt szerzett a Kansas City, a másodikat pedig egy mezőnygóllal kezdte, azaz hamar eldőlni látszott a meccs. 17-0-s hátrányban a Colts védőegysége volt, amely kissé meg tudta magát rázni, egy bokkolt punt után szereztek TD-t, amire gyakorlatilag egyből válaszoltak a hazaiak, Patrick Mahomes ezúttal nem passzolt, hanem maga futotta meg a szükséges yardokat. Az Indianapolis irányítója, Andrew Luck még összerakott egy parádés támadást a félidő végén, de csak mezőnygólt rúghattak, a veterán Adam Vinatieri pedig a kapufára lőtt.

Ezzel pedig el is lőtte minden puskaporát az Indianapolis, volt még egy-egy TD mindkét oldalon a végéig, a Kansas City Chiefs nagyon magabiztosan jutott be a főcsoportdöntőbe. A hazaiak ezúttal futással szedték szét az ellenfelüket, de Mahomes azért így is összehozott 278 passzolt yardot. Négy különböző játékosuk futott touchdownt.

Az NFC-ben a második helyen kiemelt Los Angeles Rams küldte haza a Dallas Cowboyst. Pedig egy negyed után még a vendégek vezettek, de a második negyed kiütés volt, 17 pontot fel a táblára ekkor Rams úgy, hogy még egy mezőnygól-kísérletet is kihagyott. Bár próbált közelebb férkőzni a Cowboys, a Los Angeles szépen lehozta a mérkőzést. A hazaiaknál 123 yardig és 2 TD-ig jutott C. J. Anderson, Todd Gurley pedig 115 yardot futott és 1 TD-t szerzett.

Eredmények – főcsoport-elődöntő: Amerikai Főcsoport (AFC):

Kansas City Chiefs (1.)-Indianapolis Colts (6.) 31-13 Nemzeti Főcsoport (NFC):

Los Angeles Rams (2.)-Dallas Cowboys (4.) 30-22

A nyitóképen Patrick Mahomes ünnepel a Chiefs-drukkerekkel. Fotó: Jamie Squire/Getty Images