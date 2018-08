Óriási csatában, zsinórban harmadszor Európa-bajnok Verrasztó Dávid

Verrasztó Dávid kétszeres címvédőként várhatta a 400 méteres férfi vegyesúszás csütörtöki döntőjét a glasgow-i Európa-bajnokság zárónapján, miután 2014-ben Berlinben, 2016-ban pedig Londonban is ő tudott nyerni. Sőt, 2010-ben Budapesten, két évre rá pedig Debrecenben lett ezüstérmes kedvenc számában, és most is a legjobb idővel jutott be a fináléba.

A 29 Verrasztó az első ötvenet még a negyedik leggyorsabbként kezdte, de a pillangó második felét nagyon megnyomta, fel is jött másodiknak, a brit Max Litchfield vezetett, ahogy a hát után is, Verrasztó a táv felénél 83 századdal volt elmaradva riválisától. Mellen ledolgozta hátrányát Verrasztó, olyannyira, hogy mindössze öt század hátránnyal vágott neki az utolsó 100 méternek.

Fej fej mellett haladt a két sportoló, az utolsó ötvenre Verrasztó fordult elsőként, majd hatalmas csatában meg is őrizte az első helyet (4:10.65), zsinórban harmadszor Eb-aranyérmes 400 vegyesen.

Litchfield lett a második, a többiek meg sem tudták kettejüket közelíteni. A spanyol Joan Luis Pons Ramon a harmadik lett, ő már bő három és fél másodpercet kapott Verrasztótól.

Eredmény – férfi 400 m vegyes 1. VERRASZTÓ DÁVID 4:10.65 perc

2. Max Litchfield (Nagy-Britannia) 4:11.00

3. Joan Lluis Pons Ramon (Spanyolország) 4:14.26

Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt