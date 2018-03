A korábbi világelső teniszező rokonait halálosan megfenyegették

A korábbi világelső teniszezőnő, Caroline Wozniacki váratlanul már a második fordulóban kiesett a Miamiban zajló tenisztornáról. A dán játékost a világranglistán 82. helyen álló Puerto Ricó-i Mónica Puig ellen 0:6, 6:4, 6:4 arányban.

Wozniacki Twitter-oldalán azonban arról számolt be, hogy a szurkolók halálosan megfenyegették a hozzátartozóit a tornán.

Amikor bizonyos határok eltűnnek, onnantól mindenki számára szomorú lesz a tenisz. Az összecsapás során a tömegből többen is a családomat fenyegették, halált kívántak a szüleimnek, engem olyan jelzőkkel illettek, amiket nem is szeretnék megismételni. A vőlegényemnek és a tízéves unokaöcsémnek is mondtak dolgokat… Mindeközben a biztonsági szolgálat semmit sem tett. Nagyon remélem, hogy a torna szervezői komolyan veszik a történteket, mert ez nagyon rossz példa a teniszezők és a szurkolók következő generációja számára. Sok sikert kívánok Monicának a tornán a továbbiakban!