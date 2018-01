Kézilabda Eb: Dánia – Magyarország

Császár lépett be bátran a “darálóba” és bár kapufát lőtt, hetest kaptunk. Ezt Balogh csúnyán kapu fölé pattintotta sajnos. Schuch Timuzsin és Ligetvári Patrik is sárga lapot kapott, úgy tűnt ennyivel meg is úszhatjuk a dolgot, de Lauge szenzációs gólpasszt adott. Lerohanásból visszajöttünk egy gólra Dzsamali villámgyors góljával. Remekül védekezett a magyar csapat, végül Hansen kapu fölé durrantott egy átlövést.