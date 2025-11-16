Ez a mutató rögzíti, hogy a telek hány százalékát kell növényzettel borítani

Azt hinnénk, hogy amikor építkezésbe kezdünk, elég tudni, mekkora házat építhetünk a telkünkön, de vannak egyéb szabályok is, melyekről sokan még csak nem is hallottak. Ezek közé tartozik az úgynevezett zöldfelületi mutató.

A sonline.hu cikke szerint a zöldfelületi mutató megmutatja, hogy a telek hány százalékát kell növényzettel borítottnak hagyni. Ez nem csupán esztétikai kérdés, hanem jogszabályi követelmény is. Minden építési övezethez tartozik egy meghatározott zöldfelületi minimum, amit a helyi építési szabályzat rögzít.

A lap cikke szerint a Nemzeti Jogszabálytár 4. melléklete egyértelműen leírja, hogyan kell kiszámítani ezt az arányt.

A lényeg: minden olyan terület beszámítható, amit nem fed épület, építmény vagy szilárd burkolat, és ahol valódi növényzet található. Ez lehet gyep, bokor, fa, vagy akár kerti ágyás is – de nem minden zöldnek látszó felület számít bele.

A zöldfelületi mutatót úgy lehet kiszámolni, hogy a telek teljes területéből levonjuk mindazt, amit beépítettünk, levonjuk a burkolt felületeket is, és a maradék, növényzettel borított terület az aktuális zöldfelület. Ezt kell elosztani a telek teljes méretével, és megkapjuk a százalékos értéket.

Szincsák Péter siófoki építész tervező szerint a zöldfelületi mutató az egyik legfontosabb korlátozó tényező az építési folyamatban:

Ez nemcsak arról szól, hogy legyen néhány bokor a kertben. Sok helyi szabályozás előírja, hogy háromszintes növényállományt kell kialakítani – tehát fákat, cserjéket és talajtakarókat is. Sőt, meghatározzák, hogy hány darab lombos fát kell elültetni a használatbavételi engedélyhez

– fogalmazott a lap megkeresésére a szakember.