Ennyit drágultak egy év alatt a garázsok

A lakóingatlanokkal együtt a garázsok ára is folyamatosan emelkedik: egy év alatt 8 százalékkal drágultak a kocsibeállók, amelyek átlagára idén a harmadik negyedévben 8,2 millió forint, négyzetméterára pedig 530 ezer forint volt – közölte saját adatai alapján a zenga.hu ingatlanhirdetési portál az MTI-vel.

Futó Péter, a zenga.hu elemzési vezetője a közleményben ismertette: a garázsok és a lakóingatlanok iránti kereslet hasonló mozgást mutat, a garázsokat a lakás vásárlásával együtt, ahhoz kapcsolódva keresi a többség.

A fővárosban és a vármegyeszékhelyeken nincs jelentős különbség az árakban, ám Budapest belső kerületiben és Budán, ahol szűk a kínálat, igencsak eltérnek a meghirdetett összegek – jelezték a közleményben. Példaként említették, hogy Budapesten a külső kerületekben jellemzően 5–6 millió forinttól indulnak a fedett autóbeállók és a belváros felé haladva egyre jobban emelkednek az árak. A VIII. és a IX. kerületben már 8 millió forint feletti árszintekkel lehet találkozni, a VII. kerületben pedig a 11 millió forintot is meghaladja az átlag. Nagyjából ez az árszint jellemző Budán is: a III. és a XI. kerületben 10–11 millió forinttal kell számolni.

Az I. és az V. kerületben nagyon kevés az eladásra és kiadásra meghirdetett fedett garázs, ezért az áruk is nagyon magas; ha elvétve bekerül egy-egy garázs a kínálatba, azt gyakran 20 millió forintnál is drágábban hirdetik.

Az elemzési vezető szerint sokan vannak, akik az autóbeállót nem vásárolják meg, csak bérlik, így egy garázs akár befektetési termék is lehet.

Egy 8 millió forintos fedett garázst jellemzően havi 30 ezer forintért adnak bérbe a tulajdonosok, ami nagyjából a lakáspiachoz hasonló, 4–4,5 százalék közötti bruttó, éves hozamszintet jelent. A belvárosban a bérleti díjak is magasabbak, az I. vagy a VI. kerületben elérik az 50–60 ezer forintot.

Kitértek arra, hogy a főváros és a vidéki városok kínálata között leginkább a garázsméretben figyelhető meg különbség. A legkisebb garázsokat Budapesten kínálják, a fővárosban egy átlagos autóbeálló mindössze 13 négyzetméter, a legnagyobb garázsok pedig Jász-Nagykun-Szolnok és Tolna vármegyében vannak, ahol 19 négyzetméter az átlag.

A hazai ingatlanhirdetési portál, a zenga.hu tulajdonosa és üzemeltetője az OTP Bank Nyrt. 100 százalékos leányvállalata, az OTP Otthonmegoldások Kft.