Kerti kincsekből is készülhet kültéri karácsonyi dekoráció

Az okos kertész télen is tudja, mit hasznosíthat a kertjéből.

Ki tudja miért, a kültéri dekorációkat hajlamosak vagyunk elhanyagolni, mikor beköszönt a rossz idő. Pedig lehetne ez másként is. Nézzünk szét a kertünkben, és ha figyelmesen nézzük növényeinket, akkor biztos, hogy találunk olyan részeket, amiből egy tökéletes díszt alkothatunk ajtónk, kapunk vagy éppen a kerti sétány mellé.

Az alábbi videóban elénk tárul az a lehetőség, amire sokan még biztosan nem gondoltunk. Sokak kedvenc kertésze, Laura száraz ágakból, virágokból igazán csodálatos karácsonyi kompozíciót alkot.

Felhasznált többek között száraz hortenziát, magnóliát, vörös ágakat, díszszalagot, némi ragasztót, almákat, narancsokat, néhány ág magos/virágos eukaliptuszt, pár darab cukor fenyő tobozt, amelyek már önmagukban, méretük miatt is nagyon mutatósak. Alapként szőlővesszőkből készített “koszorúkat” , amelyek azt a célt szolgálják, hogy a méretes vázából se potyogjanak le a termések, zöld ágak.

Többféle örökzöldet is beilleszt az alapba, mint például a cédrus, hercegnő fenyő, kék lucfenyő, boróka. A videó remekül bemutatja, hogy nem minden gaz válik szemétté a kertben. Igazán nagyszerű és szép kompozíciókat alkothatunk mi is saját kertünkből összeszedett száraz dolgokból. Ha pedig karácsonyra mi is kedvet kapnánk hozzá, bátran fogjunk neki. A látvány fokozásához használjunk bátran kültéri melegfényű égősort.

A kertészkedésnek tehát télen sincs vége.