Hat menő dolog, amiért örülhetünk az új Androidnak

Elindult a Google I/O nevű éves fejlesztői konferencia, amelynek első napján Sundar Pichai vezérigazgató többek közt az új, egyelőre csak „Android P” kódnéven emlegetett operációs rendszer újításairól is beszámolt. Az Android P béta verzióját egyébként 11 különböző típusú okostelefonra már elérhetővé is tették, itt írtunk arról, hogyan töltheti le, ha rendelkezik a felsorolt modellek valamelyikével. Összeszedtük továbbá, hogy a cég beszámolója szerint milyen érdekességekkel lep meg minket a teljes pompájában csak az év vége felé érkező „P”.

Egyszerűbb dizájn

Az Android P-ben a kijelző alján megjelenő három vezérlőgombból csak egy marad: egyetlen Home gombot érhetünk el, de ha felette suhintunk a kijelzőn, elérhetünk további ikonokat is, például az öt leggyakrabban használt appét.

Shush….!

Az úgynevezett „Shush”, azaz magyarosan szundi mód mindenfajta zizgő, bizgő, csilingelő értesítőhangot elnémít, egyedül a fontos emberektől érkező hívások mennek át a szűrőn. Magától aktiválódik, ha a mobilt kijelzővel lefelé rakjuk le az asztalra.

Záróra!

Megkapjuk a vadi új „Wind Down” módot, ami arról gondoskodik, hogy egy bizonyos óra után szürke skálásra változzon a kijelző, elvéve a felhasználó kedvét attól, hogy az ágyban telefonozzon alvás helyett.

A kemény valóság

Az App Utility menüben azt is megnézhetjük az egyes alkalmazások energiafelhasználási igénye mellett, hogy hányszor és milyen gyakran nyitottuk meg azokat, napi hány percet, akár órát töltöttünk bennük. Ezzel az apró funkcióval talán ijesztő lesz szembesülnie sokaknak azzal, mennyi időt is töltenek el appok pötyörészésével. Emlékeztetőt is kérhetünk bizonyos alkalmazásoktól, hogy ideje szünetet tartani.

Te választod, mi forogjon el

Lehetőségünk lesz szabadabban rendelkezni afelett, hogy mikor forgatja el a kijelző tartalmát a rendszer a mobilkészülék eldöntésekor. Eddig csak arra volt lehetőség, hogy be- illetve kikapcsoljuk az automatikus forgatás lehetőségét. Helyette mostantól ha eldöntjük a telefont, felbukkan egy kis ikon, ami lehetővé teszi, hogy csak annál adott oldalnál forduljon el az ablak, vagy általánosságban.

App-akciók

Az Android egyre jobban megérti, hogyan és milyen interakciókba lép a felhasználó az eszközével. Ha például minden este felhívjuk a testvérünket adott időben, vagy futni megyünk hetente bizonyos napokon munka után, a telefon magától felajánlja majd a kezdőképernyőn az ezen tevékenységekhez fűződő appokat. Ha a fülhallgatónkat bedugjuk a mobilba, magától felajánlja, hogy folytatja a Spotify-on hallgatott, félbehagyott albumunk lejátszását. De hogy mire lehet majd pontosan használni a lehetőséget, az a fejlesztők fantáziáján múlik.