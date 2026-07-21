Apáti Bence: Orbán János Dénes a saját megítélésem szerint zseniális

Az Operettszínház balettigazgatója, egyben a Megafon egyik legismertebb arca és a Nemzeti Ellenállás Mozgalom korábbi tulajdonosa, Apáti Bence is bekapcsolódott a színház és a társulat közötti nyíltlevelezésbe.

A színház társulatának tagjai először azután írtak nyílt levelet a vezetésnek, hogy a múlt héten kiderült: a Budapesti Operettszínház is több tízmilliókat fizetett Orbán János Dénes különböző műveiért és fordítói tevékenykedéséért. Kiss B. Atilla főigazgató a felvetett kérdésekre azzal érvelt, hogy az OJD nevéhez köthető produkciók „nem a saját intézményi, hanem pályázaton elnyert forrásaink felhasználásával születtek meg, amely források céltámogatások voltak, s így nem lettek volna átcsoportosíthatóak más célokra.” Ezt a magyarázatot az aláírók nem tartották elégségesnek, vasárnap újabb levéllel fordultak Kiss B. Atillához, akitől azt várják el, hogy határolódjon el Orbán János Dénestől, valamint vállaljon felelősséget a színház helyzetéért.

Apáti most a színház által közzétett bejegyzésben reagált az ügyre.

Ebben először azt fejti ki, hogy az „elhatárolódás” szó szerinte a kilencvenes éveket idézi, amikor „a balos sajtó és minden balos politikus követelte, hogy ettől-meg attól határolódjon el ez meg az”.

Ezután rátér a konkrét esetre, azaz OJD-re is:

Tetszik, hogy sajtóhírek szerint OJD az Operettszínháztól függetlenül, egy másik intézményen keresztül, amiről speciel nekem fogalmam sem volt, hogyan keresett pénzt? Dehogy tetszik. Nincs ember, akinek ez szimpatikus lenne. OJD is felajánlotta, hogy visszafizeti a műveiért kapott díjat. Nagyon helyesen. De szakmailag elhatárolódni? Meg cancel culture? Töröljük el vele együtt a munkásságát is? Ugyan kérem. Miért tennénk?

– írja, hozzátéve, hogy OJD szerinte kiváló alkotó, Az Orfeum mágusa pedig egészen zseniális. A művészet megítélése Apáti szerint mindig szubjektív, az idő tudja majd csak eldönteni, hogy egy alkotó valóban tehetséges-e. Mindenesetre azt leszögezi:

Orbán János Dénes a saját megítélésem szerint zseniális.

Mint írja, egy művészük szerint viszont nem az, kérdés, hogy kinek van az igaza. Illetve nem is ez a legfontosabb kérdés, a dolog szerinte valójában arról szól, hogy OJD külső pályázati forrásokból származó tiszteletdíja magas.

„Erről főigazgató úr már két alkalommal elmagyarázta, hogy mi a helyzet, én mindenkit arra kérek, hogy olvassa el figyelmesen. Azokat is, akik szintén magasabb összegeket kaptak a szokásos spielpénzüknél, hiszen lett külső forrás. Engem Atilla meggyőzött, de természetesen mindenkinek szíve joga, hogy kifogásoljon bizonyos alkotói díjakat, jogdíjkifizetéseket” – írja, habár értetlenül áll a kifogásolók előtt, mert elmondása szerint korábban volt olyan vezetés is, „ahol az igazgatóság néhány tagja valahogy mindig felkerült alkotóként a plakátra, és OJD pénzeinek sokszorosát vihette haza a fizetése mellé, ehhez képest én nem lettem házikoreográfus, főigazgató úr pedig nem lett a színház első számú rendezője, részint a jogdíj az bizony olyan, hogy az alkotó nem fix pénzt kap, hanem a jegybevétel egy bizonyos százalékát, 2 és 8 között, mondjuk.”

Ez, mint írja régen is, most is így működik:

Ez nem valami új gonosz, NER-es találmány.

A balettigazgató azzal zárja sorait, hogy újfent kijelenti: „Természetesen csöppet sem tetszenek a Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Kft és OJD között létrejött szerződések. Még akkor is, ha semmi közöm a fent nevezett intézményhez, a szerződésekről az összegekről én is csak mostanában, a sajtóból értesültem, és akkor is, ha pontosan tudom, hogy az aláírók egy jelentős részét ez egy cseppet sem érdekli.”

Az ügy előzményei

Bő egy hete kavarta fel a hazai irodalmi közvéleményt a hír, hogy több mint 400 millió forintért vette meg Orbán János Dénes műveinek felhasználási jogait az állami fenntartású Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Kft. (KMTG), amelynek ő maga a szakmai vezetője (a szervezet honlapja szerint pedig egyben az Operettprojekt vezetője is).

A 24.hu megkeresésére a KMTG korábban azt közölte, hogy nem látnak összeférhetetlenséget az ügyben, Orbán János Dénes pedig azt állította, hogy a döntések nem az ő hatáskörébe tartoztak, hanem a kulturális kormányzat jóváhagyásával születtek. Az Operettszínház szerint sincs összeférhetelenség, annak ellenére sem, hogy az állami fenntartású intézmény és a szintén állami tulajdonban lévő irodalmi szervezet ügyvezetője ugyanaz a személy. Később már arról írtak lapunknak, hogy semmi közük, Orbán János Dénes egyébként sikeres lobbitevékenységéhez.

Az ügy az irodalmi és színházi közegben is nagy visszhangot váltott ki: az Irodalmi Szakszervezet és a Színházi Kritikusok Céhe is reagált rá. Utóbbi nyílt levélben fordult Tarr Zoltán kulturális miniszterhez, és egyebek mellett vizsgálatot kért a kifizetések jogszerűsége miatt, a miniszter szerdán jelentette be, hogy sikerült vissaszerezniük 1,3 milliárd forintnyi, még az előző kormány által megítélt támogatást. Ahogy említettük, L. Simon László és Ókovács Szilveszter is az ügyben, Nagy Ervin kulturális ügyekért felelős államtitkár pedig bejelentette, hogy feljelentést tesz az Orbán János Dénesnek kifizetett közpénzmilliók miatt.