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Kultúra

Christopher Nolan-kvíz profiknak: felismered a filmet egyetlen képkockából?

Cilian Murphy az Oppenheimer című Christopher Nolan-filmben.
Universal Pictures - Atlas Enter / Collection ChristopheL via AFP
24.hu
2026. 07. 13. 05:30
Cilian Murphy az Oppenheimer című Christopher Nolan-filmben.
Universal Pictures - Atlas Enter / Collection ChristopheL via AFP

Christopher Nolan napjaink egyik legmeghatározóbb filmrendezője, aki olyan alkotásokkal írta be magát a filmtörténelembe, mint a Mementó, az Eredet, a Csillagok között, az Oppenheimer vagy a Batman-trilógia. Minden filmjét kívülről tudjuk, de vajon egy képkockából is megvan, melyikről van szó?

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