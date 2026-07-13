Christopher Nolan-kvíz profiknak: felismered a filmet egyetlen képkockából?

Christopher Nolan napjaink egyik legmeghatározóbb filmrendezője, aki olyan alkotásokkal írta be magát a filmtörténelembe, mint a Mementó, az Eredet, a Csillagok között, az Oppenheimer vagy a Batman-trilógia. Minden filmjét kívülről tudjuk, de vajon egy képkockából is megvan, melyikről van szó?

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Ha ez megy, akkor itt próbálkozhatsz meg a Tarantino-filmekből készült, hasonló kvízünkkel, ha pedig már az is megvolt, van Harrison Ford és Julia Roberts filmjeiből készült képes kvízünk is!