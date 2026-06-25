Herendi Gábor szerint most érezzük, hogy milyen kutya nehéz a demokrácia, de nem baj, végig kell csinálni

Új filmjéről, a feszültséget generáló rendezőkről és a rendszerváltásról is mesélt Herendi Gábor a Blikknek adott interjújában.

A rendező optimistán látja a magyar film jövőjét, úgy gondolja, nagyon jó irányba haladnak. Ehhez, úgy gondolja, elengedhetetlen, hogy a rendezők őszinte filmeket csináljanak, amely ezáltal üzenetet is fog hordozni magában. Úgy látja, hogy a közéleti-politikai változások jótékony hatással lesznek a filmiparra.

Most tényleg egy rendszerváltás jön el, mindenki érzi ennek a lehetőségét, ennek a súlyát. Mindenki megpróbál hozzátenni, hogy egy nagyon izgalmas és minél demokratikusabb új rendszer alakuljon ki. Most érezzük, hogy milyen kutya nehéz a demokrácia, de nem baj, végig kell csinálni

– válaszolta.

A rendezőt arról is kérdezték, mit gondol az utóbbi időben elsősorban Eszenyi Enikő és Alföldi Róbert kapcsán egyre többször felmerülő, megkérdőjelezhető rendezői viselkedésről. „Tudom, hogy vannak olyan rendezők, akik szeretik, vagy jobban tudnak dolgozni feszültségben. Abból merítenek energiát. Én csak akkor tudok dolgozni, ha tudom, minden rendben van a háttérben.”

Herendi megosztotta, hogy jelenleg forog a következő filmje, amely a Karácsonyra megjövök címet viseli, és idén karácsonykor mutatják be. Annyit árult el róla, hogy kicsit nehezebb film, mint az előző két alkotása, a Futni mentem és a Szenvedélyes nők.