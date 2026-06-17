Színházat neveznek el Judi Denchről

A Shaftesbury Theatre nevű londoni színházat átnevezik Judi Dench tiszteletére, hogy ezzel ünnepeljék a brit színházhoz és előadó-művészetekhez való „páratlan hozzájárulását”. A West End-i színház vezetői szerint az átnevezés egyben emléket állít Dench hosszú ideje fennálló kapcsolatának is a teátrummal.

Mint a BBC írja, a színésznő alapító tagja volt a Theatre of Comedy nevű társulatnak, amely az 1980-as és 1990-es években ott mutatott be előadásokat. Később szoros együttműködésben dolgozott a színház tulajdonosaival, a Taffner családdal és produkciós cégükkel.

„Annyi kedves emlékünk van Judiról a Shaftesburyben. Ezért örömmel ismerjük el rendkívüli tehetségét és széles körű hozzájárulását azzal, hogy róla nevezzük el a színházunkat” mondta Donald Taffner Jr., a színház elnöke, a vezérigazgató, Eleanor Lang pedig azt mondta: